«Это не пощечина»: эксперт об инциденте с Макроном

Врач Панкратов: инцидент в самолете с Макроном указывает на его ссору с женой

Инцидент с пощечиной указывает на ссору между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит. Такое мнение в интервью aif.ru высказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Специалист обратил внимание, что Брижит хотела закрыть рот французскому лидеру.

«Здесь речь даже не о пощечине, пощечина — это хлесткий удар по лицу ладошкой. Брижит тут чем-то недовольна, она же прямо руку кладет ему на губы и отталкивает. Он что-то ей выговаривал или отвечал на какой-то ее упрек, слов, наверное, ей уже не хватало», — отметил Панкратов.

Врач также указал на то, что супруга президента Франции максимально игнорировала его во время спуска по трапу самолета.

Брижит отвесила лидеру Пятой республики пощечину после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон призвал пригрозить президенту России Владимиру Путину «максимальными санкциями».