«Сжечь золотой мост»: действительно ли Трамп хочет порвать с Россией

Американские СМИ утверждают, что Владимир Путин почти сжег «золотой мост», который построил Трамп, и президент США вскоре может перейти к «новой фазе агрессии против России». При этом в Москве уверены: главу Белого дома недостаточно информируют о ситуации на Украине. Действительно ли между Россией и США возросло напряжение и чего ждать от Трампа в будущем — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин находится в опасной близости от того, чтобы разрушить «золотой мост», предложенный ему президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений. Об этом в беседе с Politico заявил неназванный представитель американской администрации.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — говорится в материале Politico.

В свою очередь американская газета The New York Times пишет, что президент США может перейти к «новой фазе агрессии против России». Издание напоминает, что 27 мая Трамп обвинил Путина в «игре с огнем».

«После четырех месяцев пустых угроз в адрес Путина еще предстоит выяснить, являются ли последние резкие комментарии Трампа признаком новой фазы агрессии против России или очередным обманом», — пишет газета.

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Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил резкие высказывания Трампа тем, что его недостаточно информируют о происходящем на Украине:

«Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать».

Ушаков уточнил, что, по его мнению, Трампа не информируют об участившихся атаках Украины против российских городов, а американский лидер «до конца не понимает, что РФ бьет исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК».

«А Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», — объяснил помощник президента.

Внутренние противоречия

Западные СМИ сообщают, что внутри администрации Трампа наблюдаются разногласия относительно дальнейших действий в отношении России. Часть чиновников настаивает на введении жестких санкций, остальные — выражают опасения, что такие меры могут затруднить дипломатические усилия Вашингтона.

Так, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Кит Келлог настаивают на ужесточении санкций. По их мнению, это может побудить Москву к серьезным переговорам.

Ранее Келлог назвал «безрассудными» слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о третьей мировой войне. Американский чиновник подчеркнул, что разжигание страха перед глобальным конфликтом — это «неудачный» и «неподобающий» комментарий для представителя мировой державы.

Во многом резкие заявления Трампа в отношении России и Путина действительно вызваны внутренними проблемами США, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«На Дональда Трампа оказывается постоянное беспрецедентное давление со стороны оппозиции. Продемократические силы пытаются подловить Трампа на том, что он обещал сделать и не сделал. Поэтому он иногда вынужден делать некоторые резкие выпады в сторону Москвы. Не исключаю, что некоторые статьи с домыслами от неназванных источников могут публиковаться также с целью оказать давление на Трампа», — пояснил Ордуханян в беседе с «Газетой.Ru».

Политолог отметил, что работа по нормализации российско-американских отношений продолжается, как и работа по мирному урегулированию на Украине, и никакие публикации в СМИ этот процесс затормозить не смогут.

«Информационный шум»: что о заявлениях думают в РФ

Не стоит размышлять над интерпретациями источников западных СМИ, а нужно просто продолжать переговорный процесс, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Трамп действительно сделал ряд эмоциональных заявлений после беседы с Урсулой фон дер Ляйен. Но переговорный процесс по Украине продолжается так же, как продолжается процесс поэтапного восстановления российско-американского диалога. Из этого исходим», — сказал депутат.

Некоторые эмоциональные высказывания в политической сфере вполне естественны, добавил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Политика периодически соприкасается с эмоциями и это вполне естественно. Именно эти эмоции пытаются раскрутить средства массовой информации, пытаются их вынести на первый план, потому что эмоции нравятся читателям и зрителям. Однако я, как дипломат и политик, не склонен верить эмоциональным заявлениям», — сказал сенатор «Газете.Ru».

По его мнению, за эмоциональными высказываниями кроется желание оказаться в центре внимания, а не реальное положение дел.

«Сейчас же главное — сосредоточиться на существе вопросов, которые Москве и Вашингтону предстоит решить. Прежде всего, это касается кризиса на Украине и подходов к решению этой проблемы. Мы активно занимаемся этой темой, а вот вкусовые моменты и размышления о том, что кому-то что-то там нравится или не нравится — это все другого уровня рассуждения», — пояснил Карасин.

Сенатор заключил, что к информационному шуму вокруг отношений России и США стоит относиться спокойно, потому что работа продолжается, несмотря на слухи.

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Российская сторона в любом случае следит за заявлениями американских политиков и принимает во внимание публикации в СМИ, но не стоит на 100% верить всему, что появляется в информационном поле, призвал политолог Рафаэль Ордуханян.

«Со стороны Запада постоянно идет вал заявлений, создается информационный шум. Надо признать, что в подобных заявлениях есть доля правды, но не стоит верить всему на 100%. Надо смотреть на то, что делает американская сторона, а не на то, что говорят», — сказал он.

«Трамп недоволен»

Стоит понимать, что большинство СМИ, сообщающих о том, как сильно Трамп недоволен Россией и лично Путиным, имеют от самого Трампа маркировку «fake news», заявила «Газете.Ru» заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Как правило, первоисточник, то есть высказывания или твиты президента США, содержат массу других оттенков и вовсе не должны интерпретироваться столь категорично. Пока похоже на то, что оппонирующие Трампу группы пытаются навязать ему определенное видение, точно так же, как эти СМИ сообщали о «плане Трампа» по Украине задолго до того, как его контуры были сформулированы командой президента», — сказала политолог.

По ее словам, настала эпоха не просто информационных войн, а порой «информационных истерик». Некое зерно истины в появляющихся сообщениях есть, но верить всему точно не стоит, отметила Гафарова.

close Дональд Трамп Brian Snyder/Reuters

«Трамп, безусловно, недоволен, причем не только задержкой в решении украинского конфликта, а всем подряд. Например, тем, что ни одна его идея не реализуется быстро и так, как он задумал, тем, что у него не получается влиять на тех лидеров, которые, как ему казалось, должны полностью выполнять волю США. Тут речь, скорее, не про российского президента, а про [президента Украины Владимира] Зеленского и многих европейцев. Трамп проигрывает много маленьких битв своим врагам внутри, которые готовы вцепиться в него за каждый промах, и это раздражение создает разного рода точки напряжения, которые действительно могут иметь для Москвы негативные последствия», — пояснила политолог.

По ее мнению, не исключены и новые санкции США, и снижение потолка цен на нефть. При этом возможности Вашингтона вводить ограничения против России и ее партнеров без ущерба самим США сильно ограничены, поэтому российское руководство будет и далее делать то, что считает необходимым, без оглядки на твиты Трампа или публикации в зарубежных СМИ, резюмировала Гафарова.