«Он им аргумент, а им крыть нечем». Почему Мединского не хотят видеть на переговорах

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад и Киев добиваются исключения Владимира Мединского из российской делегации по Украине, поскольку не могут противостоять ему на переговорах. Он назвал Мединского слишком сильным оппонентом. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что смену главного переговорщика может утвердить только президент России Владимир Путин.

Запад и Киев требуют исключить Владимира Мединского из состава российской делегации на переговорах с Украиной, так как он является слишком сильным для них переговорщиком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



«Они ничего противопоставить ему не могут. Мозговой потенциал всех украинских переговорщиков, он где-то на уровне мизинца товарища Мединского. Он им аргумент, а им крыть нечем, ответить нечем»,

— приводит слова депутата канал «Вы слушали Маяк».

Андрей Картаполов добавил, что у Киева нет человека для участия в переговорах, который бы соответствовал уровню Владимира Мединского.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что Москва не получала просьб о замене переговорщиков в российской делегации.

«Что касается слухов насчет того, что США хотят поменять российского переговорщика, мы с Соединенными Штатами, в отличие от времен Байдена, которые канули в лету, нормально общаемся. И если бы Соединенные Штаты хотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», — приводит его слова РИА Новости.

Сергей Лавров добавил, что руководителя делегации, представляющей РФ на переговорах с Украиной, назначает Владимир Путин, а не «руководитель или представитель какого-либо другого государства».

Переговоры в Стамбуле

Агентство Bloomberg 23 мая со ссылкой на источники сообщило, что в США якобы потребовали заменить Владимира Мединского на будущих переговорах России и Украины. Источники агентства заявили, что Вашингтон считает его «сторонником жесткой линии», и предпочел бы исключить из переговорного процесса.

В материале Bloomberg также сообщалось, что европейские чиновники хотят изменить место проведения переговоров. В частности в роли потенциальной площадки рассматривался Ватикан. При этом в Москве по-прежнему лучшим местом для проведения переговоров считают Турцию, так как проведение переговоров там рассматривается как «возвращение к исходной точке», пишет агентство.

«Немножко это не элегантно». Россия не хочет ехать в Ватикан на переговоры с Украиной Россия и Украина готовятся ко второму раунду мирных переговоров. Однако место и время еще не определено. СМИ... 23 мая 14:11

Первые с марта 2022 года прямые переговоры между РФ и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая. Помощник президента Владимир Мединский возглавил российскую делегацию. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Телеканал CNN со ссылкой на представителей турецкой стороны сообщил, что переговоры зашли в тупик после того, как российская делегация потребовала от Украины вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также российская делегация отвергла требование об установлении режима прекращения огня сроком на 30 дней, о котором неоднократно заявляла Украина и который поддерживают США и другие страны Запада.

Владимир Мединский, комментируя отказ от предварительного перемирия, привел в пример фразу Наполеона.

«Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — сказал он.

Мединский напомнил, что в подавляющем большинстве военных конфликтов в современной истории, переговорный процесс шел на фоне боевых действий.

Также Мединский напомнил о предостережении первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка для тех, кто пытается обмануть Россию.

«Он всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим». Вот это «русские всегда приходят за своим», мне кажется, очень важный урок истории», — сказал помощник президента РФ.

Несмотря на отсутствие прогресса по основным вопросам, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что эта инициатива принадлежит Москве. Также стороны договорились сформировать условия по прекращению огня и дальнейшему урегулированию.