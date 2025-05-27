«Уже все продали в Россию»: Путин рассказал о разговоре с Лукашенко про дефицит картошки

Президент РФ Владимир Путин процитировал слова Александра Лукашенко о том, что белорусские фермеры продали всю картошку в Россию. Ранее президент Белоруссии заявил, что отечественные производители переориентировались на экспорт, потому что в России цены на картошку в три раза выше. По данным Росстата, с 2025 года корнеплод в РФ рекордно подорожал — оптовые цены выросли на 85%. Когда стоит ждать стабилизации цен — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о дефиците картошки в стране. Об этом Путин сообщил во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора.

Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: «У нас уже все продали в Россию», — отметил Путин.

Встреча, о которой упомянул президент РФ, прошла 26 мая. Путин пообщался с представителями деловых кругов, обсудив проблемы обеспечения населения овощами — в частности, картофелем. Российский лидер предложил закупать корнеплод в Белоруссии, ведь там есть «большие специалисты по картошке».

Работа в КГБ, дефицит картошки и возвращение McDonald's: что Путин обсуждал с бизнесменами Владимир Путин встретился с представителями предпринимательских кругов, чтобы обговорить меры поддержки... 26 мая 23:46

«Он там закончился. Там Александр Григорьевич [Лукашенко] совещание проводит», — ответил Путину заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

В Белоруссии кончилась картошка

В конце февраля Лукашенко возмутился тем, что в Белоруссии не могут в достаточном количестве произвести картофель, из-за чего цены на корнеплод подскочили на 10% за два месяца.

В начале мая президент республики объяснил дефицит картофеля в Белоруссии тем, что его продали в Россию. По словам Лукашенко, белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам, а фермеры, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже.

Он добавил, что в РФ цены на картошку в три раза выше, поэтому белорусские фермеры переориентировались на экспорт.

22 мая Лукашенко также призвал всех высаживать картофель, чтобы не знать проблем.

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех»,

— заявил президент Белоруссии.

Он отметил, что апрельские заморозки сделали «свое грязное дело сделали», нанеся некоторый ущерб посевам, однако ситуация сейчас не критичная и «катастрофы нет».

Действительно ли в России дефицит?

С начала 2025 года в РФ рекордно подорожал картофель, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Закупочные цены по сравнению с 2024-м выросли на 85% — до 46-51 руб. за кг. В то же время розничные поднялись до 85,4 руб. за кг .

При этом ретейлеры продают наиболее доступные позиции картофеля по ценам ниже закупочных, инвестируя в среднем 2 руб. в 1 кг, рассказал изданию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

В Госдуме рассказали, как бороться с завышенными ценами на картофель Централизованные закупки государством картофеля у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и продажа его... 14 мая 09:18

Причиной подорожания стало сокращения запасов, которое, в свою очередь, было вызвано падением урожая из-за плохой погоды, а также дефицитом посевных площадей и семенного материла. Кроме этого, по словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, на рост цен также повлияли недостаток хранилищ, энергозатратность и повышенный спрос.

О том, что на российском рынке существует «определенный дефицит» картофеля, заявил в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«По биологическим причинам сроки хранения прошлогоднего картофеля уже исходят, если уже не вышли. И на рынке преимущественно сейчас на торговых прилавках размещен импортный картофель. Импорт был, есть и будет в том числе по той причине, что у нас сохраняется определенный дефицит», — объяснил эксперт.

Когда упадут цены на картофель?

По его словам, сейчас цена «с поля» зависит от региона и составляет от 70 до 110 рублей. Снижения цен стоит ждать после нового урожая.

«Соответственно, массовых поставок раннего картофеля мы ожидаем. Это будет все-таки середина июня. И снижение оптовых и оптово-розничных цен стоит ожидать в начале июля. А потом будет продолжаться снижение цен», — подчеркнул специалист.

При этом Красильников также отметил, что картофель и другие овощи открытого грунта являются одними из самых затратных культур в российском сельском хозяйстве, поэтому они не могут быть дешевыми.

«Картофель и овощи борщевого набора не должны стоить копейки. Иначе картофелеводы будут уходить в другие сектора растениеводства, и на самом деле получится обратный эффект: та цена, которую мы сегодня на самом деле имеем», — уточнил он.

Снижения цен на картофель в июле ожидает и Минсельхоз РФ, о чем ранее заявляла глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, стоимость стабилизируется не только на фоне сбора раннего урожая в стране, но и за счет импортных поставок.