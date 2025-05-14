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В Госдуме рассказали, как бороться с завышенными ценами на картофель

ТАСС: Миронов предложил решение проблемы завышенных цен на картофель
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Pexels

Централизованные закупки государством картофеля у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и продажа его на внутреннем рынке решит проблему завышенных цен на продукт. Об этом в бесед с ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Когда государство осуществляет закупки у частников - ЛПХ, мелких производителей - и выпускает их продукцию на внутренний рынок, тогда и крупные производители начнут снижать цены», — сказал он.

По его словам, это избавит РФ от необходимости закупать картофель за границей. За последний год картошка подорожала почти в три раза, что привело к увеличению импорта продукта из других стран, отметил Миронов.

Недавно экономист Илья Мосягин сообщил, что в 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом сахара и картофеля из-за климатических аномалий. Во всем виноваты резкие заморозки.

В свою очередь экономист Леонид Холод также отметил, что рост цен на картофель имеет объективные причины. Одной из них являются проблемы с урожаем.

Ранее в Картофельном союзе назвали справедливую цену на картофель в торговых сетях.

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