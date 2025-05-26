Работа в КГБ, дефицит картошки и возвращение McDonald's: что Путин обсуждал с бизнесменами

Владимир Путин встретился с представителями предпринимательских кругов, чтобы обговорить меры поддержки российского бизнеса. Он обсудил с участниками встречи западные санкции и рост российской экономики, вспомнил о работе в КГБ, пообещал пообедать во «Вкусно — и точка» и посетовал на нехватку картофеля не только в России, но и в Белоруссии. Главные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

О покупательской способности

Путин отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» российская экономика росла опережающими темпами. Кроме того, он назвал заслугой отечественного бизнеса высокий уровень благосостояния в России и тот факт, что страна заняла 4-е место в мире по паритету покупательной способности .

«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — подчеркнул глава государства, обращаясь к предпринимателям.

Он также добавил, что российский ВВП в 2024 году вырос на 4,3%, причем рост наблюдался на широком спектре направлений: в промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг и финансах.

О «подставах» Запада

Некоторые западные партнеры «подставили отечественный бизнес» уходом с российского рынка, заявил президент. При этом он подчеркнул, что многие компании поступили так «во многом по принуждению так называемых политических западных элит». Российские же организации, несмотря на это, «рук не опустили» и «проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность», сумев удержать домашний рынок и активно выходя на иностранные.

Путин поблагодарил предпринимателей за успехи в преодолении последствий западных санкций.

«Многое сделано, хочу вас за это поблагодарить. Но останавливаться на этом нельзя», — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что российская сторона «ни для кого не создавала никаких проблем», однако сама сталкивается с трудностями, которые для нее «пытаются создать извне».

«Россия всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложности делает нас сильнее», — заявил президент.

Обо «всем отечественном»

Путин призвал россиян отказаться от западных брендов и использовать только отечественные товары и ПО. Привязанность к западным программам и сервисам он назвал «вредной привычкой».

Глава государства рассказал о желании убрать все «лазейки», благодаря которым в России до сих пор используют импортное оборудование, а на отечественное.

Один из участников совещания предложил Путину разобраться с западными IT-компаниями, которые формально не ушли из России, но и полноценно не работают. В качестве примера он привел Microsoft и Zoom.

« Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью », — ответил президент.

Путин добавил, что РФ «никого не выгоняла» и даже создавала комфортные условия для работы, но теперь меняет стратегию. Он попросил собрать данные о том, какие западные сервисы популярны у бизнеса.

При этом президент выступил против введения в стране уголовной ответственности за нарушения в сфере импортозамещения. С таким предложением на совещании выступил первый вице-премьер России Денис Мантуров. « Кто в КГБ работал? Я или он? [Говорит] уголовные [дела] надо вводить сразу. Почему уголовные-то? Финансовые вводить, экономические», — сказал в ответ президент.

О возвращении McDonald's

Путин пообещал оказать поддержку сети ресторанов «Вкусно — и точка», если McDonald's решит вернуться в Россию.

«Все сделаем для того, чтобы вас поддержать, даже не сомневайтесь. <…> Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им, дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно. Мы с коллегами говорили. Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно [этот вопрос], без всякого хамства, программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться, но исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса», – уточнил президент.

Он также принял приглашение поесть во «Вкусно — и точка».

«Зайду как-нибудь», — сказал Путин.

О дефиците картофеля

Путин сообщил, что Россия испытывает нехватку собственного картофеля и ряда других овощей, в том числе сахарной свеклы. Он также удивился, узнав, что у славящейся своим картофелем Белоруссии тоже проблемы с этим продуктом.

«Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке, но свое тоже неплохо иметь», — сказал Путин.

Замглавы президентской администрации Максим Орешкин в ответ заявил, что картошка в Белоруссии «закончилась». «Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — удивился глава государства.

Директор ООО «Русид» Марк Гехт заверил президента, что в России вопрос с импортозамещением картофеля оперативно решат.