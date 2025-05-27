Стало известно, когда снизятся цены на картофель

Картофель и другие овощи открытого грунта являются одними из самых затратных культур в российском сельском хозяйстве, поэтому они не могут быть дешевыми, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Так он оценил дефицит этой культуры в России.

«Мы уступаем только по себестоимости затратам тепличному бизнесу и садовому, и по большому счету, картофель и овощи борщевого набора не должны стоить копейки. Иначе картофелеводы будут уходить в другие сектора растениеводства, и на самом деле получится обратный эффект: та цена, которую мы сегодня на самом деле имеем», — сказал он.

Красильников объяснил, что картошки стало меньше из-за аномальных погодных условий, сокращения посевных площадей и перехода производителей на другие культуры. Поэтому на рынке существует «определенный дефицит».

«По биологическим причинам сроки хранения прошлогоднего картофеля уже исходят, если уже не вышли. И на рынке преимущественно сейчас на торговых прилавках размещен импортный картофель. Импорт был, есть и будет в том числе по той причине, что у нас сохраняется определенный дефицит», — рассказал специалист.

По его словам, сейчас цена «с поля» зависит от региона и качестве и составляет от 70 до 110 рублей. Снижения цен стоит ждать после нового урожая.

«Соответственно, массовых поставок раннего картофеля мы ожидаем. Это будет все-таки середина июня. И снижение оптовых и оптово-розничных цен стоит ожидать в начале июля. А потом будет продолжаться снижение цен», — заключил специалист.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал дефицит картофеля со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам последнего, «у них уже все продали в Россию», поэтому дефицит существует в обеих странах.

Ранее Лукашенко призвал всех сажать картофель.