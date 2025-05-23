«Может достигать 1000 км». Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной

Российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Какой должна быть эта зона, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил, что от огня ствольной артиллерии, ударов беспилотных летательных аппаратов, действий диверсионно-разведывательных групп противника в настоящее время страдают Белгородская, Брянская и Курская области. И создание буферной зоны призвано обеспечить безопасность как граждан, так и объектов.

В этом случае возникает вопрос: каким образом могут выглядеть параметры буферной зоны, из которых наиболее критичным для безопасности объектов и населения на территории России является ее глубина?

Для того чтобы исключить возможные потери от огня ствольной артиллерии противника, глубина буферной зоны должна составить минимум 70 км. К примеру, дальность стрельбы 155-мм самоходной артиллерийской установки CAESAR разработки французской фирмы Nexter составляет 40–55 км.

Дальность стрельбы германской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 достигает 50 км (67 км — активно-реактивным снарядом). Как известно, подобные установки состоят на оснащении артиллерии ВСУ. Поэтому на первом этапе надо сделать все возможное, чтобы удаление огневых позиций батарей противника не позволяло ему обстреливать российские приграничные регионы.

Дальность стрельбы реактивной системы залпового огня M142 HIMARS различными типами изделий составляет от 2 до 300 км (M30A1/M30A2 — от 15 до 84 км; ATACMS Block IA — до 300 км). Стало быть, глубина буферной зоны должна быть увеличена именно на эту величину — до 300 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Теперь о беспилотных летательных аппаратах самых различных типов, состоящих на оснащении ВСУ. Как известно, максимальный радиус боевого применения БЛА самолетного типа может достигать 1000 км и более (к примеру, БЛА «Лютый» — дальность полета 1000 км, барражирующий боеприпас ВГ-26 «Бобр» — 700–1000 км). Поэтому глубину буферной зоны целесообразно расширить именно до этого параметра.

Как известно, конкретных параметров буферной зоны президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства не обозначил. Но в разговоре с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном глава государства пошутил, что Хинштейн получил свою должность, так как хочет всего побольше.

«Хинштейн хочет всего побольше»: Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы Путин пошутил, что врио главы Курской области Хинштейн получил свою должность, так как хочет всего побольше... 21 мая 18:47

Так президент ответил на просьбу курских чиновников создать буферную зону в Сумской области Украины. Как известно, даже шутки президента России имеют под собой вполне материальную основу. И кто знает, вполне возможно, что параметры буферной зоны и сроки ее создания уже определены соответствующей оперативной директивой верховного главнокомандующего.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).