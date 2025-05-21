«Посмотрим, что сделает Россия»: Трамп ответил на призыв Зеленского к санкциям против РФ

Трамп заявил, что только он принимает решение по санкциям против России

Во время общения с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что только он принимает решение об антироссийских санкциях.

«Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — сказал лидер США.

Он добавил, что для урегулирования конфликта на Украине наступил «критический момент».

Накануне Трамп сообщил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как сохраняется шанс дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможность личной встречи, и назвал разговор с ним «хорошим». Лидеры Европы в ответ договорились усилить санкционное давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой призывал к «более сильным санкциям» против РФ. Кроме того, он пригрозил России «жесткими последствиями», если она продолжит выдвигать якобы «нереалистичные условия» по урегулированию конфликта. По его мнению, «санкции имеют значение». Лидер Украины выразил благодарность странам, которые вводят ограничения против России.

Ранее Трамп высказался о Путине после телефонного разговора.