Девять на обмен. Что известно об американцах, которых США хотят забрать из российских колоний

Агентство Reuters опубликовало имена девяти человек, которых власти США хотели бы вернуть домой в рамках обмена заключенными с Россией. Официально эти данные не подтверждены, публикация ссылается на «источник, близкий к Кремлю». Договоренность об этой акции была достигнута между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонных переговоров в понедельник, 19 мая.

Агентство Reuters опубликовало список девяти граждан США, которых американская сторона хотела бы освободить в рамках обмена заключенными с Россией. Об этом президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время двухчасового телефонного разговора в минувший понедельник. Аналогичного российского перечня пока нет.

Стивен Джеймс Хаббард

Семь месяцев назад он был приговорен московским судом к шести годам и 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в наемничестве и ведении боевых действий на стороне ВСУ. Свою вину он признал.

О Хаббарде известно, что учитель английского языка, помимо США живший в Японии, на Кипре, а с 2014 года — на Украине, в городе Изюме Харьковской области. По информации РИА Новости, в феврале 2022 года после начала специальной военной операции он заключил контракт с изюмским отрядом территориальной обороны, прошел обучение с выдачей оружия и боеприпасов. В апреле 2022 года после того, как город заняли российские части, он был задержан. Reuters пишет, что родственники отвергали обвинения в том, что он служил в ВСУ, указывая на его преклонный возраст (сейчас уже 73 года). 10 апреля 2025 года официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс призвала Москву освободить Хаббарда.

В октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил 30-летнего уроженца Польши, гражданина США и бывшего морпеха Роберта Гилмана к семи годам строгого режима за нападения на сотрудников местной колонии, где он уже отбывал срок за драку с полицейским в состоянии алкогольного опьянения. Гилман выпил лишнего в вагоне-ресторане поезда Сухум — Москва, вел себя громко и неприлично, и его высадили в Воронеже. После задержания он подрался с полицейскими. Свою вину он признал, заявив, что «во всем виновата русская водка низкого качества». В колонии его пребывание также не задалось: он многократно нарушал правила, сидел в штрафном изоляторе и в конце концов ударил кулаком в лицо инспектора ФСИН Николая Макарова, проводившего в его камере утренние проверки. А затем, уже в СИЗО, сотрудника изолятора Романа Бокарева.

«Во всем виновата русская водка»: за что судят американцев в России Суд в Воронеже приступает к рассмотрению уголовного дела против гражданина США Роберта Гилмана... 11 июня 10:22

В июне 2024 года суд Владивостока приговорил американского сержанта Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о краже 10 тыс. рублей и угрозе убийством своей российской возлюбленной, к которой он приехал со службы в Южной Корее (где они и познакомились). Молодые люди решили жить вместе. Через некоторое время в результате нетрезвой ссоры Блэк ушел из квартиры, прихватив 10 тысяч рублей для оплаты гостиницы. Где он и был задержан по заявлению своей визави.

Во Владивостоке приговорили американского военного. Он поссорился с возлюбленной из России Суд Владивостока приговорил американского военнослужащего Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии... 19 июня 09:18

Даниэл Шнайдер

В сентябре суд в Калининградской области приговорил Шнайдера к шести годам тюремного заключения за похищение собственного четырехлетнего сына, которого он пытался вывезти из России без разрешения матери. Их задержали на границе с Польшей при попытке перехода на ту сторону по лесному болоту.

В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу в качестве туриста, попытался заселиться в Radisson Blu Olimpiyskiy Hotel, но ему было отказано из-за отсутствия миграционной карты. Татера задержала полиция, его доставили в отделение, где он ударил одного из стражей порядка. Приговор ему вынести не успели. В апреле 2025 года у Татера диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение. Защита обжаловала приговор.

Майк Трейвис Лик

Музыкант и бывший американский десантник Лик был приговорен к 13 годам тюремного заключения в июле прошлого года за контрабанду наркотиков с привлечением к этому «бизнесу» знакомых молодых людей. Трейвис Лик — вокалист группы «Лови ночь». Он продюсировал группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». В его квартире нашли обличающие предметы и вещества.

Юджин Спектор

Спектор, родившийся в России, а затем переехавший в США, в декабре 2024 года был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. До того он уже отбывал наказание за взяточничество, сложение сроков дало 15 лет заключения. До ареста в 2021 году Спектор занимал пост председателя совета директоров группы компаний «Медполимерпром», специализирующейся на препаратах для лечения рака.

«Из оглашенного текста приговора следует, что Спектора зовут Евгений Миронович, родился в 1972 году в Ленинграде, является гражданином США с высшим образованием, женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, проживал на Невском проспекте в Санкт-Петербурге без регистрации», — сообщало РИА Новости.

Дэвид Барнс

В феврале 2024 года российский суд приговорил 66-летнего Барнса к 21 году лишения свободы по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих малолетних сыновей во время проживания с ними в США. Его задержали в конце 2021 года в России после приезда к уехавшей от него бывшей жене, которая написала на него заявление в полицию. Вину он не признал.

Reuters отмечает, что ранее эти обстоятельства уже расследовались в Техасе, где власти не нашли оснований для предъявления ему обвинений.

Андре Хачатурян

37-летний американец армянского происхождения Андре Хачатурян был задержан по пути в Армению за контрабанду оружия и боеприпасов. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево у него обнаружили не оформленный должным образом при посадке боевой пистолет с патронами. Его приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сам он утверждал, что оружие было легальным, а его обманом заставили покинуть транзитную зону аэропорта и арестовали.