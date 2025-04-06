Обвиняемого в насилии над полицейским в России американца принудительно госпитализировали

Московский суд принудительно госпитализировал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в насилии над полицейским. Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, врачи диагностировали обвиняемому психическое расстройство. По словам медиков, 15 марта комиссия психиатров выявила у фигуранта психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию.

В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу в качестве туриста. Мужчина пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy, но при регистрации сотрудники гостиницы указали ему на отсутствие миграционной карты. После этого в гостиницу прибыли полицейские, которые доставили гражданина США в отделение. Здесь он начал оказывать сопротивление стражам порядка и ударил одного из них, писала газета «Известия».

На этом фоне американца арестовали на 15 суток, а впоследствии возбудили против него уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Позже суд продлевал срок пребывания Татера в СИЗО.

В конце марта 2025-го следователь освободил из столичного СИЗО Татера. Сам Татер по этому делу отказался признать вину.

Мещанский суд Москвы начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении Татера 14 апреля.

Ранее защита осужденного в Приморье американского военного обжаловала приговор.