Суд Воронежа вынес приговор бывшему морпеху США

Гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман приговорен Центральным районным судом города Воронежа к семи годам и одному месяцу лишения свободы «по совокупности преступлений». Об этом сообщает РИА Новости.

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Гилман был задержан в январе 2022 года на железнодорожном вокзале Воронежа после жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва на его нетрезвое поведение. В дежурной части американец ударил полицейского ногой, после чего его обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и осудили на четыре с половиной года лишения свободы, впоследствии снизив срок на год.

Однако и в заключении 30-летний Гилман проявил себя не лучшим образом: находясь под стражей в воронежском СИЗО-3, он подрался с бывшим вице-мэром Воронежа Алексеем Антиликаторовым, который оказался за решеткой по обвинению во взяточничестве. Помимо этого Гилмана обвинили в трех эпизодах дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что осужденный в России американец Гилман хочет, чтобы его обменяли.