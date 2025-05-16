«Хочу увидеть внука»: Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным и анонсировал контакты

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным «при первой возможности». Журналисты Sky News обратили внимание, что, не прилетев в Стамбул, Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без участия украинского президента Владимира Зеленского. Когда в Стамбуле стартовали переговоры между делегациями РФ и Украины, Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить завершение конфликта.

В ходе ближневосточного турне Дональд Трамп посетил Объединенные Арабские Эмираты. Там журналисты спросили его, может ли он встретиться с Владимиром Путиным.

«Мы сделаем, как только сможем это организовать», — ответил американский лидер.

По его словам, «в течение двух или трех недель мир станет намного безопаснее». Трамп добавил, что мог бы полететь на встречу с Путиным сразу, но намерен отправиться в Вашингтон.

«У моей дочери родился сын, я собираюсь вернуться в Вашингтон и посмотреть на внука, потом приступить к работе. У нас очень много работы», — объяснил президент США.

По данным CNN, вылетая из Абу-Даби на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что «может» позвонить Путину, чтобы обсудить конфликт на Украине: «Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся».

Ранее он допускал, что посетит Стамбул 16 мая, где запланированы переговоры по Украине. А 14 мая не исключал, что встретится с Путиным.

«Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано», — подчеркивал Трамп.

Позже президент США объяснил: так как сам он в Турцию не прилетел, то и на визит российского лидера в Стамбул не рассчитывал.

«Путин обеспечил переговоры без Зеленского»

Британский телеканал Sky News утверждает, что Путин фактически «потроллил Зеленского», не прилетев на переговоры в Турцию .

«Путин, похоже, обеспечил себе будущие переговоры, которые однозначно исключают участие Зеленского, но подразумевают присутствие американского президента, который, похоже, рад отдать России территории, чтобы положить конец конфликту, ведущемуся за тысячи километров от его собственной страны», — отметили журналисты.

По их мнению, наступила «эпоха Трампа», а Путин больше, чем кто-либо другой, знает, как этим воспользоваться.

Агентство Bloomberg опубликовало статью с заголовком «Путин по-прежнему держит на руках все карты по Украине, и у него нет причин их сбрасывать». Авторы статьи отметили, что заявление Трампа о возможной встрече с президентом России должно было встревожить украинское руководство.

«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — предположил обозреватель.

По его мнению, в ходе встречи президент США может пойти на любые уступки ради заключения сделки с Россией, а прекращение поддержки Украины Штатами давно стало вопросом времени .

Тем временем министр обороны Украины, глава украинской делегации на переговорах в Турции Рустем Умеров провел встречу с представителями США и Европы.

«Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня по крайней мере на 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле «всех на всех», — написал он.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что важность контактов между Путиным и Трампом переоценить очень сложно.

«Контакты <...> Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования, с этим тезисом мы согласны. Это значение трудно переоценить», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о возможной встрече президентов России и США, он отметил, что она должна быть результативной, а этому предшествуют экспертные переговоры, консультации и подготовка.

«Вместе с тем такая встреча необходима как с точки зрения двухсторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения по международным делам и региональным проблемам, включая кризис вокруг Украины», — добавил Песков.

16 мая в Стамбуле начались переговоры представителей России, Украины и Турции. Владимир Путин 11 мая предложил украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры в Турции. Глава государства уточнил, что встреча необходима для устранения первопричин конфликта, и, возможно, достижения прекращения огня.