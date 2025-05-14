За ночь уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1176-й

Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз.
Подразделения ВСУ сосредоточены на удержании Юнаковки и к боям за Сумы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки получили 16 человек, 8 из них сейчас находятся в больницах.
Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны.