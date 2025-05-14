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Политика

За ночь уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1176-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1176-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью. Подразделения ВСУ сосредоточены на удержании крупного логистического центра Юнаковки и подготовке к боям за Сумы, сообщило ТАСС. Ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки получили 16 человек, 8 из них сейчас находятся в больницах, сообщили власти региона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:47

Военнослужащие Росгвардии уничтожили в Харьковской области гексакоптер «Баба-яга» ВСУ.

8:30

8:20

Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз.

8:08

Подразделения ВСУ сосредоточены на удержании Юнаковки и к боям за Сумы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

8:02

Ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки получили 16 человек, 8 из них сейчас находятся в больницах.

8:01

Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1176-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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