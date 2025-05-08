Китайские машины, Новый год и ядерная война. О чем Путин и Си общались 3,5 часа

В Москве завершилась официальная часть переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина — китайский лидер прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы. Встреча в узком и расширенном составе продолжалась 3,5 часа. Главы государств обсудили экономическое и политическое партнерство, международные вызовы и стратегическую стабильность. О чем шла речь на переговорах — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Как сообщается на сайте Кремля, их переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций. На встрече «обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня». Официальная часть продлилась около 3,5 часа , затем стороны продолжили общение в неформальной обстановке.

Что сказал Путин

Владимир Путин поблагодарил делегацию КНР за визит, назвав Си Цзиньпина «дорогим другом». Он напомнил, что 9 мая в торжествах на Красной площади будет участвовать парадный расчет военнослужащих Китая — самый большой по численности среди иностранных контингентов.

«Боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, — это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было», — сказал Путин.

По его словам, отношения России и Китая следует считать «образцом межгосударственного общения в XXI веке»,

поскольку они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.

Перейдя к темам экономики, Владимир Путин отметил, что в прошлом году товарооборот РФ и КНР поставил новый рекорд и достиг $244,9 млрд. Россия лидировала по экспорту в Китай нефти и трубопроводного газа, а также вошла в тройку основных поставщиков угля и сжиженного природного газа. Кроме того, в Китае «возводятся атомные электростанции российского дизайна», а продукция агропромышленного комплекса пользуется хорошим спросом и имеет потенциал к расширению поставок.

Россия, в свою очередь, стала крупнейшим в мире импортером китайских автомобилей и приветствует «создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в страну».

«В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка – это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене», — сказал Путин.

По его словам, обе страны совместно отстаивают формирование более справедливого и демократичного многополярного миропорядка, основанного на международном праве и центральной роли ООН в мировых делах.

Путин поблагодарил китайскую сторону за приглашение к участию в торжествах, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. И отметил, что будет рад «посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате». Конкретная дата не называлась, однако известно, что Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года после подписания Японией акта капитуляции.

Кроме того, российский президент отметил укрепление культурных связей РФ и КНР. В частности, он высоко оценил появление новой традиции — праздновать китайский Новый год в Москве.

«Зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей нашей столицы. Я уверен, москвичи сейчас слушают меня и вспоминают эти приятные события», — заявил глава государства.

Что сказал Си Цзиньпин

Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера и также назвал его «дорогим другом».

Он отметил важность торжеств, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. По его словам, Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны и нести особую ответственность за это в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН.

«В условиях глобальных технологических перемен Китай и Россия неуклонно укрепляют политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие, поддерживают тесную координацию в международных делах, укрепляют стабильность в турбулентном мире», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, сегодня яркой чертой отношений двух стран «стали долгосрочное добрососедство, дружба и взаимовыгодное сотрудничество».

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Что подписано

По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление о глобальной стратегической стабильности. В нем стороны отметили важность поддержания конструктивных отношений между крупными державами и предупредили о возросшем риске ядерной войны.

«Стороны с озабоченностью отмечают, что на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос», — говорится в документе.

По заявлению России и Китая, страны, обладающие ядерным оружием, несут особую ответственность за международную безопасность и должны отказаться от «менталитета «холодной войны» и «игр с нулевой суммой». Любые противоречия, полагают стороны, нужно устранять с помощью равноправного и уважительного диалога.

Кроме того, представители России и Китая подписали в Кремле 26 межправительственных и межведомственных документов. Церемония прошла в присутствии лидеров двух стран.

Как сообщает ТАСС, в числе подписанных документов три соглашения — межправительственное о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также двусторонние — о сотрудничестве ведущих вузов двух стран и РФПИ.

Министерства иностранных дел двух стран подписали совместную декларацию о дальнейшем укреплении сотрудничества в области поддержки международного права, а также меморандум о взаимопонимании в части создания комиссии по биобезопасности.

Меморандумы о взаимопонимании подписали также Минцифры РФ и Госуправление данных КНР, министерства науки двух стран.