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Макрон заявил о готовности США к мониторингу прекращения огня на Украине

Макрон заявил, что США готовы обеспечить мониторинг прекращения огня на Украине
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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности США сыграть ведущую роль в мониторинге прекращения огня на Украине в рамках 30-дневного перемирия, которое предложил Запад. Его цитирует РИА Новости.

«Никаких предварительных условий для этого прекращения огня ни со стороны украинцев, ни со стороны русских. Оно рассчитано на 30 дней на земле, в море и в воздухе с мониторингом, в основном обеспеченным США, и которому будут способствовать все готовые к этому европейцы», - сказал французский лидер на пресс-конференции в Киеве.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения 30-дневного перемирия между Россией и Украиной должны прекратиться западные поставки оружия ВСУ. По его словам, Киев «будет использовать этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать возможность отдохнуть действующим сейчас».

Также представитель Кремля отметил, что за время прекращения боевых действий украинская сторона может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить силы на линию фронта. Он добавил, что Соединенные Штаты и страны Европы продолжают поставлять вооружения каждый день.

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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