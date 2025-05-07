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Эстония закрыла воздушное пространство для полетов в Москву на День Победы

Цахкна: Эстония запретила использовать воздушное пространство для полетов в Москву
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Depositphotos

Эстония запретила использовать свое воздушное пространство для полетов в Россию представителей иностранных государств, которые планируют посетить парад Победы в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, передает ТАСС.

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено, Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», — говорится в сообщении.

Вечером 6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича. По информации газеты «Вечерне новости», в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера в Москву. При этом сроки, в которые будет действовать запрет, остаются неизвестными.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать главы 29 зарубежных государств. В том числе свое участие в мероприятии подтвердили Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ожидается, что сербский лидер также проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее премьер Польши раскритиковал лидеров Европы, которые посетят парад Победы в Москве.

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