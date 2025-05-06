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Мерц начал экстренные переговоры со своей фракцией

Bloomberg: Мерц покинул зал бундестага для экстренных переговоров с фракцией ХДС/ХСС
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Lisi Niesner/Reuters

Не получивший большинства голосов в первом туре для избрания канцлером Германии Фридрих Мерц покинул зал бундестага для экстренных переговоров с парламентской фракцией Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мерц покинул зал заседаний для экстренных переговоров с парламентской фракцией ХДС/ХСС», — говорится в сообщении издания.

6 мая лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии.

В парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера, которым, как ожидается, станет победивший на выборах Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее немецкий политик заявила, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией.

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