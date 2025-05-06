В ФРГ объяснили провал Мерца на выборах канцлера

Провал лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на выборах канцлера Германии связан с разочарованием в его политике среди однопартийцев. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Коллеги Мерца по партии открыто выражали недовольство его курсом. Социал-демократы же, напротив, были заинтересованы в участии в правительстве и демонстрировали удовлетворение коалиционными договоренностями», — пояснил Нимайер.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера, которым, как ожидалось, станет победивший на выборах Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

В феврале победу на парламентских выборах в Германии одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которому теперь предстоит сформировать правящую коалицию. Мерц не первый год в политике и известен своими европоцентричными взглядами и резкой критикой СВО. Что известно о возможном будущем канцлере Германии и какие отношения при новом правительстве будут у Берлина с Москвой – в материале «Газеты.Ru».

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