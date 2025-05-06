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«Три варианта развития событий»: что происходит в Курской области после попытки прорыва ВСУ

Военкор Коц: колонны грузовой техники ВСУ идут к Курской области через Конотоп
ВСУ продолжают атаковать Курскую область, врио губернатора Александр Хинштейн ежедневно сообщает о последствиях очередных ударов по региону. Глава приграничного поселка Глушково Василий Худяков объявил эвакуацию в связи с «усложнившейся обстановкой», однако позже извинился за эмоциональный пост и удалил его. Как отметил военкор Александр Коц, колонны грузовиков ВСУ передвигаются через Сумскую область, чтобы атаковать Курскую. Ситуация, добавил он, может развиваться по нескольким сценариям.

Что происходит в приграничье

ВСУ в преддверии 9 мая «продолжают свои накаты» в российском приграничье, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Ночью украинские военные пытались прорваться в сторону Нового пути.

«Сейчас концентрирует силы на своей стороне в направлении Отрубы, чтобы отрезать Теткино с Севера, но там придется форсировать Сейм. Большой риск самим попасть в западню. Впрочем, когда это останавливало Сырского», — написал военкор.

Он также сообщил, что через Конотоп в сторону Рыльского и Хомутовского районов направляются грузовые колонны ВСУ.

Вечером 5 мая ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске. В результате атаки пострадали двое подростков. Город оказался обесточен, повреждения получили два трансформатора. Глава региона Александр Хинштейн призвал жителей быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.

Позже он сообщил об атаке дронов ВСУ в селе Тяжино (Глушковский район). Пострадали 59-летний мужчина, он находится в тяжелом состоянии, и 60-летняя женщина, у нее осколочные ранения ноги.

«Только за вчерашний день и сегодняшнюю ночь из-за атак ВСУ в больницу попали семеро человек, еще трое погибли», — подчеркнул врио губернатора.

Глава поселка Глушково Василий Худяков объявил эвакуацию жителей в связи с «усложнившейся обстановкой». Эвакуировать людей, отметил он, должны бойцы подразделения «Барс». Однако позже он удалил свой пост и извинился за него.

«Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идет. В настоящее время в Глушкове и других населенных пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота». Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место. Это связано с участившимся в последнее время обстрелами наших сел со стороны Украины», — объяснил Худяков.

Он добавил, что решение о выезде каждый должен принимать самостоятельно.

«Еще раз простите за невольно посеянную мной панику. Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая», — добавил чиновник.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, вернувшиеся в Глушковский район жители мешают работать российским военным, отражающим попытки очередного вторжения.

«Снабжать мирное население в условиях попытки противника применить плотный дрон-контроль наших тылов на большую глубину нереально», — объяснил он.

Три сценария для Курской области

Как предположил военкор Коц, события в Курской области могут развиваться по-разному.

«Если это будут такие же бессмысленные и беспощадные Крынки, как недавно в Поповке и Демидовке, то, конечно, спасибо. Но при этом мы в любом случае будем вынуждены перебрасывать туда дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва. Как это было и в Белгородской области. <…> Потеряли людей и технику, но вынудили нас отвлечь подразделения с задач освобождения нашей территории, которое все равно произошло», — отметил Коц.

Если ВСУ все же удастся занять плацдарм в Курской области, речь может идти о нанесении двух ударов с юга и юго-запада, которые сойдутся в Глушково, добавил военкор.

«Идти туда от Теткина по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики, самоубийственно. Поэтому и нужен вспомогательный удар с юга. Ну это если про гладко на бумаге. В реальности через Новый Путь на Веселое противник уже пытался ходить, чтобы организовать нам удар в тыл, когда осенью прошлого года мы начали активно освобождать Кореневский район. Ненадолго даже имел успех в продвижении, но позже все закончилось так же... Вышибли», — описал Коц второй сценарий.

Согласно третьему, ВСУ могут совершить отвлекающий маневр в Теткино и Новом Пути, а основной удар нанести где-то еще.

По его словам, украинские военные хотят замедлить формирование российской зоны безопасности в Сумской области, а не «откусить кусок нашей территории».

«Но на дурака попробуют, конечно. Тем более под 9 Мая. «Ласкаво просимо», как говорится. Но, скорее всего, все закончится по первому сценарию», — написал Коц.

Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба выразил мнение, что попытки ВСУ атаковать приграничные районы Белгородской и Курской областей связаны с желанием Киева «информационно затмить» празднование 9 Мая.

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