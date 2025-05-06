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Военкор описал три варианта действий после попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Военкор Коц: ВСУ могут попытаться занять плацдарм в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ситуация в Курской области после очередной попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион может развиваться по трем сценариям. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам военкора, попытки украинской стороны могут быть столь же бессмысленными, как и попытка вторжения в Белгородскую область. По его словам, при таком варианте российское командование будет вынуждено перебрасывать в зону боевых действий дополнительные силы для нейтрализации опасности вторжения.

Кроме того, по мнению Коца, украинские военные могут попытаться занять плацдарм в Курской области и выбрать для направления продвижения два сходящихся удара с юга и юго-запада.

«Оба они сходятся в одной точке — райцентре Глушково. Идти туда от Теткино по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики. Поэтому и нужен вспомогательный удар с юга», — заявил Коц.

Он подчеркнул, что предыдущая попытка ВСУ пройти через населенный пункт Новый Путь на Веселое не увенчалась успехом.

В ночь на 6 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинской атаке на электроподстанцию в Рыльске. В результате нее ранения получили двое несовершеннолетних — 14-летняя девушка и 17-летний юноша, а также город остался без электроснабжения.

Ранее украинский дрон атаковал жилой дом в курской деревне.

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