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Военблогер обратился к жителям Курской области в связи с новыми атаками ВСУ

Блогер Подоляка: вернувшиеся в Глушковский район мирные жители мешают военным
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вернувшиеся в Глушковский район Курской области мирные жители осложняют работу российским военным, которые отражают попытки нового вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Обозреватель отметил, что после первой эвакуации, которая проводилась в районе в 2024 году, многие куряне вернулись домой. По словам Подоляка, присутствие мирных жителей создает логистические проблемы для бойцов армии РФ.

«Снабжать мирное население в условиях попытки противника применить плотный дрон-контроль наших тылов на большую глубину нереально», — отметил военблогер.

В связи с этим Подоляка обратился к жителям района и попросил их не игнорировать призывы к эвакуации. Он подчеркнул, что противник вновь и вновь пытается атаковать регион, поэтому в Курской области все еще опасно.

«Хочу обратиться ко всем жителям района. Дело не в том, пройдет противник или нет. Сегодня глубина поражения дронами доходит до 30 км. А значит вы и ваши семьи в зоне опасности», — написал Подоляка.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области и выразил им благодарность. Глава государства подчеркнул, что полный разгром украинцев в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ на других важных участках фронта.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в освобожденных районах Курской области ведется зачистка территорий от одиночных бойцов ВСУ, которые пытаются укрыться.

Ранее глава Герасимов раскрыл потери ВСУ в Курской области.

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