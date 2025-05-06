Командир рассказал, зачем ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую и Курскую области

Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба в эфире программы «60 минут» заявил, что попытки ВСУ атаковать приграничные районы Белгородской и Курской областей связаны с желанием Киева «информационно затмить» празднование 9 Мая.

По словам Авидзбы, наступление на населенный пункт Теткино лишено военной логики.

«Отсюда невозможно развить успех. Это чисто пиар-ход — создать шум в СМИ и отвлечь внимание от Дня Победы», — отметил командир.

Он подчеркнул, что российские военные сделают все, чтобы праздник «прошел достойно, несмотря на провокации».

6 мая российский оператор FPV-дронов с позывным «Сынок» заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины пытались проникнуть в Белгородскую область по газопроводной трубе.

В этот же день военкор Александр Коц сообщил, что ситуация в Курской области после очередной попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион может развиваться по трем сценариям. По словам военкора, попытки украинской стороны могут быть столь же бессмысленными, как и попытка вторжения в Белгородскую область. Он отметил, что при таком варианте российское командование будет вынуждено перебрасывать в зону боевых действий дополнительные силы для нейтрализации опасности вторжения.

Кроме того, по мнению Коца, украинские военные могут попытаться занять плацдарм в Курской области и выбрать для направления продвижения два сходящихся удара с юга и юго-запада.

Ранее эксперт заявил, что линия боевого соприкосновения в зоне СВО «зашевелилась».