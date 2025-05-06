Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командир рассказал, зачем ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую и Курскую области

Командир «Пятнашки»: атаки ВСУ на Белгород и Курск — попытка перебить 9 Мая
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба в эфире программы «60 минут» заявил, что попытки ВСУ атаковать приграничные районы Белгородской и Курской областей связаны с желанием Киева «информационно затмить» празднование 9 Мая.

По словам Авидзбы, наступление на населенный пункт Теткино лишено военной логики.

«Отсюда невозможно развить успех. Это чисто пиар-ход — создать шум в СМИ и отвлечь внимание от Дня Победы», — отметил командир.

Он подчеркнул, что российские военные сделают все, чтобы праздник «прошел достойно, несмотря на провокации».

6 мая российский оператор FPV-дронов с позывным «Сынок» заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины пытались проникнуть в Белгородскую область по газопроводной трубе.

В этот же день военкор Александр Коц сообщил, что ситуация в Курской области после очередной попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион может развиваться по трем сценариям. По словам военкора, попытки украинской стороны могут быть столь же бессмысленными, как и попытка вторжения в Белгородскую область. Он отметил, что при таком варианте российское командование будет вынуждено перебрасывать в зону боевых действий дополнительные силы для нейтрализации опасности вторжения.

Кроме того, по мнению Коца, украинские военные могут попытаться занять плацдарм в Курской области и выбрать для направления продвижения два сходящихся удара с юга и юго-запада.

Ранее эксперт заявил, что линия боевого соприкосновения в зоне СВО «зашевелилась».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами