«Соглашение будет партнерским»: заключат ли Украина и США сделку по ресурсам?

Украина готова подписать ресурсную сделку с Соединенными Штатами уже сегодня, сообщает Bloomberg. По данным издания, текст документа согласован обеими сторонами, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон. В итоговом варианте США пошли Украине на серьезные уступки — например, помощь, ранее оказанная Киеву со стороны администрации президента Байдена, теперь не считается долгом, расплачиваться за нее Украина не будет. Британское издание Financial Times при этом утверждает, что подписание документа вновь может сорваться из-за новых требований Киева.

Украина готова подписать соглашение о доступе США к своим природным ресурсам уже сегодня, сообщает Bloomberg. По оценке издания, этот шаг может усилить поддержку Вашингтона в отношении Киева за счет укрепления экономического партнерства двух стран. Источник агентства сообщил, что проект документа доработан, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже вылетела в Штаты для его подписания.

Bloomberg удалось ознакомиться с предполагаемым текстом документа. В нем, в частности, говорится, что стороны будут стремиться создать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии на Украине». Сделка не будет препятствовать планам Киева по вступлению в Евросоюз (ранее ее положения, доступные в СМИ, противоречили условиям для обсуждения членства в ЕС).

По данным Bloomberg, режим работы совместного фонда, куда начнут поступать доходы от природных ресурсов Украины, будет определен через подписание двух дополнительных технических соглашений, согласование которых еще не завершено.

«В рамках еще одного прорыва США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут оказать Украине после подписания соглашения, будет учитываться в качестве их вклада в совместный фонд», — говорится в публикации.

Это согласуется с недавним заявлением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля: он рассказал, что соглашение по ресурсам не будет учитывать американскую помощь, которая была предоставлена до его подписания. Договоренность об этом была достигнута на переговорах с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Подробности с украинской стороны

Сегодня Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах может быть подписано с США в ближайшие сутки. По его словам, Украина будет отдавать в совместный с США фонд половину доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых.

«Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения», — сказал Шмыгаль в эфире всеукраинского телемарафона.

Вкладом со стороны США будет считаться новая военная помощь Киеву (а не уже оказанная ранее).

Украинское издание «Страна.ua» уточняет, что, согласно планам, фонд должен вкладывать средства в развитие Украины в течение десяти лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу «бери или плати».

Как утверждает Шмыгаль, в результате сделки Киев не утратит контроль над ресурсами своей страны.

«Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда этого соглашения», — сказал глава украинского правительства.

Завтра кабмин Украины обсудит детали соглашения по недрам с депутатами Верховной рады, так как парламентариям в дальнейшем предстоит ратифицировать документ.

Между тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале утверждает, что «текста соглашения на руках у украинской стороны нет, пока никакой подготовки к подписям не происходит».

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Сомнения из Британии

По сути, об этом же пишет и Financial Times (FT).

По данным британского издания, подписание соглашения вновь может сорваться, так как уже после вылета министра экономики Юлии Свириденко в США выяснилось, что «Украина захотела пересмотреть условия, согласованные на выходных».

В ответ, по данным FT, команда Бессента сказала ей, что она «должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой».

Высокопоставленный украинский чиновник, участвовавший в переговорах с США на эту тему, оценил шансы на подписание как 50 на 50.

По информации FT, в соглашении о ресурсах так и не появилась договоренность о гарантиях безопасности США для Украины. Предполагается, что оно станет лишь «выражением более широкого долгосрочного стратегического партнерства и наглядной демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания, восстановления и интеграции Украины в глобальные экономические структуры».