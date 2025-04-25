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США предлагают снять санкции с России и признать Крым де-юре

Reuters: предложение США по Украине включает снятие санкций и признание Крыма
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Предложение США по решению на Украине включает в себя снятие санкций с РФ и признание Крыма де-юре, это предложение Киеву и Брюсселю представил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Предложения Уиткоффа предусматривали признание Соединенными Штатами де-юре контроля России над Крымом», — говорится в сообщении издания.

При этом, сообщает Reuters, европейские и украинские предложения откладывают подробное обсуждение вопроса о территориях до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении огня. В их документе не упоминается о признании контроля России над какой-либо украинской территорией.

«Что касается экономических мер, то в предложениях Уиткоффа говорится, что санкции (в отношении России. – прим. ред.)… будут сняты в рамках обсуждаемой сделки», — добавляет агентство.

До этого британская газета The Telegraph сообщала, что Украина «настойчиво требует» от США не признавать Крым российским.

Ранее Трамп пока не стал отвечать на вопрос о санкциях против России.

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