На Украине допустили утрату территорий в обмен на гарантии безопасности

Власти Украины направили США предложения по мирному урегулированию, в которых допускается утрата территорий в обмен на гарантии безопасности в рамках заключения мирного соглашения. Об этом пишет газета The Telegraph.

Утверждается, что представители Киева «подчеркнули важность четких «гарантий безопасности» в качестве цены за любое потенциальное мирное соглашение, которое предполагало бы, что Украина уступает часть территорий России».

Также украинская сторона против ограничений численности своих вооруженных сил или оборонной промышленности.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ.

В свою очередь, газета The New York Times сообщала, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции украинского президента Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что США откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свои предложения. В Кремле заявление политика поприветствовали и отметили, что не воспринимают его слова как ультиматум. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.