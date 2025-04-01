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Сына Кадырова назначили куратором МВД по Чечне

Адама Кадырова назначили куратором МВД по Чечне
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Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назначили куратором регионального МВД. Об этом сообщили журналисты ГТРК «Вайнах» в эфире передачи «Вести Чеченской республики».

«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова куратором МВД по Чеченской Республике назначен Адам Рамзанович Кадыров», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что сын главы Чечни в новой должности представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.

Во время заседания 17-летний Адам Кадыров объявил о перестановках в ведомстве.

27 марта Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие».

11 марта 17-летний Кадыров получил нагрудный знак ОМОН «Ахмат-Грозный». Награда была вручена Кадырову за его вклад в поддержку и помощь подразделению в их служебной и боевой деятельности. Нагрудный знак вручил командир отряда Анзор Бисаев.

Ранее Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда.

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