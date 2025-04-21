Истек срок объявленного Россией перемирия. Военная операция, день 1153-й

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⚡️ США оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на их план, предусматривающий признание Штатами российского статуса Крыма и отказ от вступления в НАТО, сообщили источники The Wall Street Journal.

По их информации, США не будут признавать российский суверенитет над ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, однако не станут требовать вывода оттуда ВС России.

«Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться трудным для Киева, поскольку Украина отказалась признать, что Россия имеет законные претензии на любую из ее территорий», — отметили журналисты.

Штаты ждут ответа от Владимира Зеленского, рассчитывают получить его на этой неделе в Лондоне. Если Украина примет этот план, предложения представят России, для этого туда вновь может отправиться спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, добавило издание.