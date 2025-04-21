«Перемирие — позитивный сигнал». Ждать ли доллар по 60?

Аналитик Васильев не исключил доллар по 70 рублей в ближайшее время

После пасхального перемирия 21 апреля курс доллара опускался до 78,2 рубля, евро — до 91,6 рубля, юаня — до 11 рублей по данным на 13:03 мск. С начала 2025 года зарубежные валюты подешевели к рублю почти на треть. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что в случае улучшения геополитической ситуации курс доллара может приблизиться к 60 рублям, а при эскалации конфликта — к 100 рублям.

Пасхальное перемирие способствовало улучшению настроений инвесторов, и рубль резко укрепился на их ожиданиях завершения конфликта, говорят экономисты, опрошенные «Газетой.Ru».

«На фоне обнадеживающих сигналов с внешнего контура иностранные валюты обновили свои двухлетние минимумы. Конечно, здесь много и спекулятивного наплыва, но на финансовом рынке именно ожидания правят бал, а они пока приподнятые — ставки на урегулирование конфликта вновь возросли. Пока рубль остается самой сильной валютой мире.

Но к концу весны возможны подвижки — снижение притоков зарубежной валюты от российского экспорта и рост импорта, ЦБ может дать сигнал к монетарному развороту. Идут дебаты о необходимости продления нормативов репатриации выручки — перспективные факторы отката рубля и отскока инвалют», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Экономисты констатировали, что надежды на геополитические улучшения снова пробудились, а подтверждение позитивных сигналов может еще больше укрепить российскую валюту.

Тем не менее кандидат экономических наук, и.о заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина призвала не переоценивать вклад перемирия в укрепление рубля.

« Даже значимые этапы перемирия не могут быть единственным драйвером укрепления валюты стороны конфликта . Краткосрочная положительная динамика на фоне новостей может быть быстро нивелирована окончанием объявленного срока и усилением санкций. Если проводить исторические параллели, можно отметить частичное восстановление национальной валюты после подписания Минских соглашений. Однако решающая роль в стабилизации рубля все же оставалась за ценами на нефть и политикой Банка России. Поэтому перемирие можно рассматривать как краткосрочный позитивный сигнал, который влияет на спекулятивную волатильность национальной валюты», — сказала «Газете.Ru» Фрумина.

Почему рубль укрепляется

С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю уже более чем на 20%, несмотря на снижение цен на нефть на 10%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что поддержку рублю оказывают ожидания снижения геополитической напряженности в результате активных переговоров РФ-США , низкий спрос на валюту для закупки импорта, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,5 млрд рублей в день и сохранение высоких рублевых процентных ставок.

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«Также на этой неделе в пользу рубля выступает апрельский налоговый период — до 28 апреля экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Динамика рубля в ближайшие месяцы будет во многом определяться ходом переговоров РФ-США и развитием геополитической ситуации», — отметил аналитик.

Васильев уточнил, что негативными факторами для рубля выступают снижение цен на нефть и другое сырье из-за торговых войн . Протекционистская политика США может привести к существенному замедлению мировой экономики и снижению глобального потребления сырьевых товаров, что негативно для российского экспорта и рубля.

Что будет дальше

Прогресс в переговорах РФ-США может привести к дальнейшему укреплению рубля, уверены эксперты.

По оценке Васильева, в этом сценарии доллар будет стоить 70-80 рублей. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что в ближайшее время курс доллара продолжит колебаться в диапазоне 80-86 рублей.

«Ключевыми событиями станут заседание ЦБ 25 апреля (ожидается сохранение ставки на уровне 21%) и решение о продлении указа о репатриации. Если нефть удержит позиции, а геополитика не ухудшится, доллар может протестировать 80 рублей и опуститься в моменте до 76 рублей», — подчеркнул аналитик.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин ожидает к лету доллар по 85-90 рублей, евро — по 96-97 рублей, юань — по 12 рублей.

«Уровни в 80 рублей за доллар и 11 рублей за юань представляются прочными. Для того, чтобы их устойчиво преодолеть, необходим надежный внешнеполитический позитив. «Дно» стоимости валют в любом случае где-то рядом. В начале мая мы ожидаем разворот тренда на фоне завершения налогового периода, сезонной активизации спроса на валюту со стороны населения и импортеров, потенциального смягчения сигналов ЦБ по ключевой ставке», — сказал «Газете.Ru» Бахтин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Васильев считает, что при обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации курс доллара может быстро вернуться к 90-100 рублям. Зельцер ожидает доллар по 90 рублей к концу весны.

«Риски разворота позитивного тренда сохраняются — слишком сильный рубль не выгоден российскому бюджету и экспортерам. Индекс доллара может снижаться из-за слухов о возможной отставке главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он очень сильно злит президента США Дональда Трампа, что не хочет снижать ставки», — пояснил Васильев.

Что будут делать власти?

Экономисты не исключили, что российские власти могут задействовать меры сдерживания укрепления рубля, чтобы не было резкого снижения доходов бюджета. Аналитики считают, что точкой отсчета может стать уровень в 60-70 рублей за доллар.

«Меры властей по сдерживанию укрепления рубля будут возможны в случае значительного прогресса в переговорах и устремлении доллара к 70 рублям и ниже. В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60-70 рублей за доллар.

На этих уровнях российские власти, вероятно, задействуют ряд мер для сдерживания укрепления рубля. Такими мерами могут стать словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, полная отмена обязательной продажи валютной выручки, активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С», ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции. Эти меры являются эффективными и смогут развернуть текущий тренд на укрепление рубля», — подчеркнул Васильев.

Васильев не ожидает, что при долларе по 80 рублей российские власти начнут принимать меры для сдерживания укрепления рубля.

«Важной целью для правительства и ЦБ является замедление инфляции и снижение ключевой ставки, а крепкий рубль является значимым фактором замедления инфляции. Кроме этого, пока рынок (и, вероятно, власти) сомневаются в устойчивости рубля на этих уровнях, рыночный консенсус ожидает ослабления рубля и доллар по 95-100 рублей к концу года», — отметил Васильев.

Покупать ли валюту

Эксперты сошлись во мнении, что покупать иностранные валюты сейчас намного выгоднее, чем в начале года — они сейчас почти на треть дешевле.

«Текущий момент можно считать удачным как для увеличения валютных вложений (предпочтение лучше отдать дружественному юаню и юаневым инструментам), так и для покупки валюты под летние заграничные поездки», — посоветовал Бахтин.

По словам Фруминой, если целью человека является защита рубля от возможной девальвации, покупку валюты даже при ее текущем падении можно рассматривать как часть диверсификации вложений.