Ракеты, деньги и гарантии. На Украине представили пошаговый план к перемирию

Мельник передал Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году

Украинский дипломат Андрей Мельник опубликовал открытое письмо к будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, где обозначил пять шагов для ведения боев до 2029 года. Он потребовал передать Киеву 150 крылатых ракет Taurus и, в целом, 30% имеющейся у Германии военной техники, а также выделить 0,5% ВВП. Мельник надеется на пасхальное чудо, так как понимает, что не все немецкие политики согласятся с его требованиями.

Постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник составил пять шагов, которые помогут достичь перемирия на Украине к 2029 году, пишет Die Welt. Свой план он изложил в открытом письме будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

Мельник заявил, что Мерцу следует как можно скорее добиться отправки на Украину 150 крылатых ракет Taurus (ФРГ используют Taurus с 2005 года. Тогда они заказали 600 ракет, каждая из которых стоит около миллиона евро), причем он должен объявить об этом в день вступления в должность — 6 мая, а затем также быстро реализовать это решение. 20 апреля Мерц подтвердил, что действительно готов поставить Украине Taurus, однако до этого ему нужно переговорить с европейскими партнерами. Россия уже неоднократно предупреждала, что в случае передачи ракет большой дальности Германия может стать стороной конфликта.

При этом Мельник не считает, что Мерц должен согласовывать свои действия с партнерами или думать об «ультиматумах Путина».

«Это адское оружие должно быть просто доставлено, без всяких «если» и «но», чтобы остановить медленное продвижение России и в корне изменить динамику сегодняшней войны», — написал Мельник.

Дипломат также отметил, что Германия должна передать Украине более 30% от имеющихся у Берлина военной техники. Только в таком случае Киев сможет эффективно использовать Taurus. В пакет должны входить: 45 истребителей Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger, 100 танков Leopard-2, 115 боевых машинах пехоты (БМП) Puma, 130 БМП Marder, 20 реактивных систем залпового огня MARS-II, 130 бронемашин GTK Boxer и 300 бронетранспортеров Fuchs.

«От вашего успеха на посту канцлера зависит не только будущее Федеративной Республики, но и судьба Украины — и всей Европы», — написал Мельник.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, не одобрял поставку Taurus, так как опасался втягивания ФРГ в прямой конфликт. США уже передали Украине ATACMS с дальностью полета до 300 км, Франция и Великобритания — Storm Shadow с дальностью полета до 250 км. Taurus же способны преодолеть до 500 км.

Битва до 2029 года

Мельник подчеркнул, что Украина может вести боевые действия до 2029 года, если Германия и партнеры возьмут на себя финансирование ВСУ и снабдят их оружием. Он предложил законодательно закрепить выделение 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ — это €86 млрд. G7 при этом должна выделить €550 млрд за четыре года.

Мельник также потребовал конфисковать замороженные российские активы в размере €200 млрд. По его словам, Европа должна обеспечить Украине гарантии безопасности и, конечно, включить страну в НАТО и ЕС.

Мельник понимает, что не все немецкие политические деятели согласятся с его пунктами. Однако он «надеется на чудо» в дни Пасхи.

«Лучшее и окончательное предложение»: Запад готовится согласовать прекращение огня на Украине На запланированной на следующей неделе встрече в Лондоне американская делегация намерена... 19 апреля 17:21

Германия согласна помочь

В начале апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал журналистам, что страна продолжит оказывать военную помощь Киеву:

«Мы хотим помочь Украине стать сильнее в средствах радиоэлектронной борьбы, обеспечить ее средствами связи, средствами борьбы с беспилотниками, системами навигации, разведки и прослушивания».

По словам Писториуса, Германия выделит Украине к 2029 году €11 млрд военной помощи в качестве дополнительной меры поддержки.

Кроме того, исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок объявила о выделении Украине €130 млн для гуманитарной помощи во время своего визита в Киев.