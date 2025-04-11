В Германии пообещали продолжить военную помощь Украине

Германия продолжит оказывать военную поддержку Киеву. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции после 27-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», передает «Интерфакс».

«Мы хотим помочь Украине стать сильнее в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечить ее средствами связи, средствами борьбы с беспилотниками, системами навигации, разведки и прослушивания», — сказал глава минобороны Германии.

Писториус добавил, что, как ожидается, к 2029 году объем выделенной помощи Украине со стороны Германии составит €11 млрд. По его словам, эта сумма представляет собой дополнительную поддержку к тем средствам, которые Берлин обещал предоставить ранее.

В конце марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в 2025 году выделит Киеву сумму финансовой помощи в размере €7 млрд. По его словам, соответствующее решение будет принято в будущем.

Ранее в Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине.