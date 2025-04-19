«Лучшее и окончательное предложение»: Запад готовится согласовать прекращение огня на Украине

На запланированной на следующей неделе встрече в Лондоне американская делегация намерена представить и согласовать свой план по прекращению огня на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщает The New York Post. Перед этим стало известно, что в случае непринятия плана сторонами конфликта Соединенные Штаты могут выйти из переговоров, оставив их на откуп европейским союзникам.

На лондонской встрече делегаций США, Великобритании, Франции, Германии и Украины Соединенные Штаты намерены представить и согласовать с европейскими союзниками свой план по прекращению огня в украинском конфликте. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня»,

— сказал высокопоставленный представитель администрации США.

После этого, по его словам, план будет представлен на рассмотрение России как «лучшее и окончательное предложение». И если позиции сторон удастся согласовать, будут определены следующие шаги.

Украина поддерживает с оговорками

По данным The New York Post, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев на 90% поддерживает представленную президентом Трампом программу мирного урегулирования, которая была изложена участникам встречи в Париже на этой неделе (переговоры вели США, Франция, Великобритания, Германия и Украина). Сомнения в основном касаются того, где именно будет проходить линия прекращения огня и заморозки боевых действий.

Высокопоставленный представитель администрации США в комментарии для NYP высказал мнение, что Украину также беспокоит разница между фактическим и юридическим признанием того факта, что часть утраченных Киевом территорий перешла под контроль России и украинская сторона более «не увидит их никогда». Киев не хотел бы признавать этого де-юре, хотя де-факто готов заморозить боевые действия на нынешних рубежах. Территории — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская область — вошли в состав России по результатам референдума. Украина этого не признала, однако Москва неоднократно подчеркивала, что не откажется от территорий.

NYP также отмечает, что для того, чтобы побудить Россию к переговорам и дать ей стимул к заключению соглашения, Москве будет предложен «пряник» в виде ослабления санкций и, возможно, разморозки замороженных на Западе активов Центробанка РФ общей стоимостью около $300 млрд.

Трамп поторапливает

При этом терпение президента США Дональда Трампа по поводу сделки о прекращении огня на Украине, похоже, уже на исходе. Это следует из целого ряда публичных заявлений, сделанных американской стороной в пятницу, 18 апреля.

После переговоров в Париже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «сейчас самое время положить конец войне между Россией и Украиной», а если этого не произойдет — США «просто будут двигаться дальше». Его позицию поддержала официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Наконец, ближе к вечеру на ту же тему высказался и сам президент Трамп.

«Если по какой-то причине одна из двух сторон сильно усложнит нам задачу, мы просто скажем: «Вы глупы, вы дураки, вы ужасные люди», и обойдемся без вас. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он журналистам.

«Вы глупы, вы дураки, вы ужасные люди»: США грозят выйти из переговоров по Украине Власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров»... 19 апреля 13:43

В то же время издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом США будут готовы юридически признать Крым российской территорией.

«Это последний сигнал о том, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня», — говорится в публикации.

По словам собеседников Bloomberg, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Касательно деталей мирного соглашения, которое обсуждалось на встрече в Париже, Bloomberg пишет, что главное предложение сводится к заморозке боевых действий по текущей линии фронта с признанием того факта, что земли, перешедшие к России, так и останутся под ее контролем. Второй важной уступкой стало бы окончательное решение о непринятии Украины в состав НАТО.