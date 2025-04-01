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Бербок приехала в Киев и пообещала миллионы евро Украине

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вступления в ЕС
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Khalil Ashawi/Reuters

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и заявила о выделении €130 млн Украине. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.

«Министр иностранных дел Бербок сегодня посетила Украину в одиннадцатый раз за время своего пребывания на посту», — говорится в сообщении ведомства.

В Киеве министр иностранных дел Германии встретится с политиками и «представителями гражданского общества». В ходе обсуждения также будут рассмотрены шаги, предпринимаемые Украиной на пути к членству в ЕС, сообщает МИД ФРГ.

Как передает ТАСС, Бербок заявила, что Берлин выделит дополнительно €130 млн в качестве гуманитарной помощи и средств для стабилизации для Украины.

До этого сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль отверг возможность каких-либо уступок российскому лидеру Владимиру Путину на фоне конфликта на Украине.

Ранее в Германии резко отреагировали на призыв премьера Саксонии снять санкции с России.

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