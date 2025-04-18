«Трампа съедят с кашей». Откажутся ли США от посредничества между РФ и Украиной

Рубио заявил, что после трех лет поддержки Киева США должны двигаться дальше

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от своих миротворческих усилий на Украине, если это не принесет результатов в скором времени. При этом российская сторона подчеркнула, что прекращение огня на Украине на данном этапе невозможно. Прекратят ли США попытки выступить посредником между Украиной и Россией и что это значит для отношений Москвы и Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если невозможно положить конец конфликту на Украине, то Штатам следует отказаться от своих усилий и двигаться дальше.

«Если невозможно положить конец войне на Украине, нам необходимо двигаться дальше. Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо это или нет», — сказал он журналистам перед отъездом из Парижа.

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Накануне госсекретарь и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф встретились с европейскими и украинскими союзниками в Париже, чтобы «начать обсуждать более конкретные аспекты того, что может потребоваться для прекращения войны». Участники встречи сообщили официальным лицам США, что они полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа — скорейшее прекращение военных действий.

«Это не наша война. Мы ее не начинали. Соединенные Штаты помогали Украине последние три года, и мы хотим, чтобы она закончилась, но это не наша война», — сказал Рубио.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности организации заявил журналистам, что прекращение огня на Украине на данном этапе невозможно.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про Рубио во время брифинга с журналистами, отметил, что определенные наработки по урегулированию есть, но впереди много сложных обсуждений.

«Этот прогресс связан с тем мораторием (речь идет о моратории по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры), которого придерживалась Россия», — пояснил он.

Разочарование Киевом

Накануне Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине. При этом сам он неоднократно отмечал, что недоволен темпами переговоров и возлагал ответственность за неспособность достичь прекращения огня на украинского президента Владимира Зеленского.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник подтвердил «Газете.Ru», что американская сторона может быть недовольна недоговороспособностью Украины.

«Американцы могут быть разочарованы недоговороспособностью Украины. Россия это доказывает буквально ежедневно, в том числе предоставляя данные об итогах так называемого периода тридцатидневного моратория на удары по энергообъектам. Миротворческая риторика Киева кардинально расходится с его действиями, они не настроены на урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами», — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что сейчас есть два трека — мирное урегулирование и продолжение военных действий:

«Рубио говорил о том, что США могут отказаться от роли посредника, но не идет речь о том, чтобы прекратить военную и финансовую помощь украинскому режиму. Учитывая опыт предыдущей администрации США и ее влияние на этот конфликт, то это вообще-то ключевой вопрос в треке продолжения военных действий».

В контексте США, которые выступали ранее инициатором украинского конфликта, важнее как раз роль в поддержании военно-технических способностей Киева, а не только попытки усадить всех за стол переговоров, считает Мирошник.

Уйдут или нет?

Политолог Рафаэль Ордуханян уверен, что американцы не откажутся от роли посредников в украинском конфликте, иначе это будет выглядеть, как будто Трамп забыл о своих предвыборных обещаниях.

«Никуда американцы не уйдут, украинский вопрос был одним из основных компонентов во время его предвыборной кампании. Вы только представьте, что за скандал развернут демократы, если Трамп откажется от своих слов. Начнутся же крики о том, что со всеми другими обещаниями Трампа будет так же, что он плохой президент. Они же его просто с кашей съедят», — сказал «Газете.Ru» политолог.

Ордуханян предположил, что подобные слова Рубио — это скрытое послание для России:

«Я думаю, что в очень большой степени это обращение к Москве с посылом, что надо добивать уже киевский режим. Трамп ненавидит Зеленского и был бы не прочь от него избавиться, а вместе с ним избавиться и от украинской проблемы. Американский президент понял, что он не всесильный и не может делать несколько дел одновременно. Поэтому тут уже встает вопрос приоритетов, а Украина там не на первом месте. Первоочередные темы на внешнем контуре для Трампа — Ближний Восток и Китай».

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова, напротив, считает, что США действительно могут отказаться от посредничества в украинском конфликте:

«Этот сценарий просматривался еще в январе-феврале, когда стало очевидно, что быстро решить конфликт не получится. Условно, это стратегия, которую США применили еще в период выхода из Вьетнамской войны, когда они де-факто прекратили поддерживать Сайгон, переложили на него финансовое бремя, а Северный Вьетнам стремительно начал развивать результат. Тогда — устами Генри Киссинджера — это называлось «достойный выход». И сейчас некоторые сподвижники Трампа применяют очень схожие термины, говоря о том, что США должны достойно уйти, о том, что бремя поддержки Украины невыносимо и так далее».

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Политолог предположила, что Трамп в какой-то момент может занять такую позицию: мы дали сторонам шанс примириться, мы все для этого сделали, но они сами не хотят, так что теперь мы вынуждены заняться другими важнейшими проблемами. Нельзя сказать, что для России это плохой сценарий, совсем наоборот, отметила она.

«Нынешний российско-американский процесс все больше «отвязывается» от украинской темы. И отход США от посредничества не только не остановит сближение Москвы и Вашингтона, но и, наоборот, может ему помочь. Тем более, что уже сейчас спектр вопросов для диалога широчайший. Понятно, что российско-американское сотрудничество останется предметом ярой критики оппонентов Трампа, но чем меньше в повестке переговоров темы Украины, тем, не исключено, лучше», — сказала Гафарова.

По ее мнению, Трамп действительно стремится как можно быстрее закрыть украинский вопрос, и эта спешка более чем понятна:

«Речь не только о приближающихся 100 днях президентства и Пасхе, к которой было обещан мир, но и о том, что для команды американского президента, время — это главный ресурс и главная уязвимость. Стремительность и быстрый результат — это трамповская стратегия. Затягивание процесса, наоборот, выгодно почти всем сторонам, кроме нынешней команды в США. Украина, затягивая конфликт, делает США его участником, Россия постепенно решает свои проблемы на поле боя, левоглобалисты по обе стороны Атлантики и вовсе рассчитывают «пересидеть» Трампа».