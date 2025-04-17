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Адвокат «Талибана» заявил, что талибы больше не поддерживают терроризм

Адвокат «Талибана»: Москва и Кабул защищают мир от дьявольских общечеловеческих ценностей
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Depositphotos

Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана», согласившись с тем, что организация прекратила поддерживать, пропагандировать и оправдывать терроризм. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Александр Молохов, представлявший организацию в суде.

«Суд пришел к выводу о том, что «Талибан», включенный в единый федеральный список организаций, признанных в РФ террористическими, прекратил осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку террористических преступлений», — сказал он.

Молохов считает, что только Москва и Кабул защищают консервативные традиционные ценности в противовес «дьявольскому порождению
шайтана» — ценностей, порожденных англосаксами.

«На сегодня именно Россия и Афганистан дают фору всему остальному миру в деле защиты консервативных традиционных ценностей в противовес дьявольскому порождению шайтана в виде так называемых «общечеловеческих ценностей», которые как раз человеческими не являются, ибо порождены зашедшей в тупик западной англосаксонской цивилизацией. Принятое сегодня Верховным судом решение подлежит немедленному исполнению и позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом», — пояснил он.

По мнению адвоката, российский суд принял такое решение, так как для этого есть «необходимые слагаемые».

«Если у нас наладится продуктивный диалог с действующими
властями Афганистана, а потенциал для этого сегодня есть, это наверняка укрепит безопасность не только внутри этой страны, но и в соседних с нею государствах. Появятся возможности сотрудничества в сфере транспортных коридоров, освоения природных ресурсов на афганской территории», — считает он.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, исковое
заявление о приостановке запрета на деятельность «Талибана» было подано генеральным прокурором России. Слушание по делу велось в закрытом режиме.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее в Афганистане высказались про альтернативу талибам.

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