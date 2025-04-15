«Шабаш чертей». В России оценили идею Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС на 9 Мая

Президент Украины Владимир Зеленский пригласит лидеров стран Евросоюза приехать в Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать России «дипломатическую силу» Киева и его союзников, сообщила газета Politico. Эта встреча может стать альтернативой традиционному параду Победы, который проводится в Москве. Кто откликнется на призыв Зеленского и как эту инициативу оценили российские политики — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский пригласит высокопоставленных чиновников стран Европы в Киев 9 мая. Глава украинского МИД Андрей Сибига во время встречи в Люксембурге обратился к коллегам из Евросоюза и призвал их продемонстрировать «единство и решимость», сообщает газета Politico.

Авторы публикации считают, что встреча должна стать «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой традиционному параду Победы, который ежегодно проводят в Москве.

«Попытки отвлечь внимание от Москвы 9 мая предпринимаются Киевом вот уже три года подряд. Однако сейчас президент США Дональд Трамп пытается стать посредником в прекращении огня между двумя странами», — говорится в статье.

Кроме того, во время встречи в Киеве Зеленский хотел бы обсудить с представителями «коалиции желающих» гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.

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В свою очередь Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла страны – члены ЕС и те государства, которые хотят вступить в союз, от посещения парада Победы в Москве. Иначе, по ее словам, их ждут серьезные последствия .

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия. <...> Мы четко дали им это понять», — сказала Каллас.

Она отметила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС также должны воздержаться от участия в московских торжествах. Вместо поездки в Россию Каллас призвала европейских лидеров как можно чаще посещать Украину, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку.

Кто может приехать в Киев?

Газета Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов Евросоюза сообщила, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц может приехать на Украину через несколько недель. Не исключено, что он будет участвовать в возможных мероприятиях на 9 мая.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru» предположил, кто из европейских лидеров мог бы посетить Киев 9 мая:

«Конечно, страны Прибалтики могут отправить своих представителей, они 100% пышут ненавистью в отношении России. Думаю, кто-то из поляков может подъехать, кто испытывает особую ненависть к России. Например, тот же министр иностранных дел [Польши] Радослав Сикорский особенное рвение проявляет».

По мнению Олейника, европейские страны могут послать свои делегации в Киев исключительно из-за желания взять некий исторический реванш у России.

«Не исключено, что приедут и представители ведущих европейских стран, но не на уровне первых лиц, которым это особо не надо. Разве что будущий канцлер Германии Мерц приедет. В целом думаю, что сборище получится жиденькое», — заключил Олейник.

В свою очередь Москва ожидает на праздновании 80-летия Победы более 20 глав государств и правительств. Свое участие подтвердили, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Палестины Махмуд Аббас, генсек компартии Вьетнама. Также в параде Победы примет участие делегация из Израиля. Кроме того, в Москве ждут лидеров Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Сербии, Бразилии, Армении, Словакии, Индии, Киргизии.

Реакция Москвы

Нежелание Зеленского праздновать 9 Мая — это как минимум неуважение к памяти своего деда, заявили в Кремле.

«Мы не знаем, в чем заключается [идея встречи]. Тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы — это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что не новость», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Руководитель партии ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает предложение Зеленского очередным популистским ходом, чтобы отвлечь внимание от празднования 80-летия Победы.

«Вся эта инициатива проведения антипобедного шабаша пропитана неонацизмом и кощунством, по своей сути. Зеленский пытается издеваться в клоунской манере над светлой памятью павших в борьбе с фашизмом. Но ни он, ни его хозяева не отнимут Великую Победу у ее истинных наследников», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии для «Газеты.Ru» назвал возможное собрание лидеров стран Европы в Киеве на 9 мая «шабашем чертей»:

«Это будет просто шабаш чертей, которые слетелись с Лысой горы в Киев. Я даже себе не могу представить, как Киев собрался организовывать какой-то альтернативный парад, особенно, если в этом будут участвовать немцы. Это уже какое-то довольно причудливое сочетание. Хотя, чего удивляться, если в Киеве улица Шухевича ведет к Бабьему яру, там может быть все что угодно».

По мнению Колесника, нормальные политические деятели не захотят участвовать в подобном «шабаше», поэтому в Киев приедут только истовые ненавистники России и «шестерки, которые гавкают по команде Брюсселя».

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал предложение Украины создать альтернативу параду Победы в Москве «особым цинизмом»:

«В условиях, когда идет разрушение памятников героям Великой Отечественной войны, в то время, когда идет реализация проектов нацизма, совершать подобные действия — это особый цинизм. Подобные действия совершаются исключительно в политических целях и это просто кощунство».

Депутат считает, что предложения Киева — это всего лишь попытка повлиять на мероприятия, которые традиционно проходят в Москве 9 мая. Чепа уверен, что Украине не удастся сорвать парад Победы или затмить его.

Предстоящее в Киеве сборище организовано по типу «Баба Яга против», то есть исключительно из желания противопоставить себя России, но вот Москве глубоко наплевать на все подобные жесты, заявил в беседе с «Газетой.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Еще Георгий Жуков говорил: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят», так и получается сейчас. Нас ненавидят дети и внуки, тех кого мы освободили и тех, кто проиграл. Так что сейчас многие хотят взять у России реванш. Надо признать, что подобное сборище станет просто собранием неонацистов».

Олейник напомнил, что 9 мая празднуется победа над нацизмом, поэтому он не понимает, что в Киеве собрались отмечать.

«Страны Евросоюза и Украина уже долгое время хотят переписать историю, рассказывая своему населению, что Советский союз практически никакого участия не принимал во Второй мировой войне. Если посмотреть на заявление той же Каллас, которая предупреждает, что никто не должен ездить 9 мая в Москву, то это же фактически нарушение суверенного права каждого государства. Вряд ли в документах Евросоюза национальные государства и их власти делегируют ЕС право решать кому куда ездить», — заключил Олейник.