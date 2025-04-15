Санкции и дедлайн для Путина. Трамп раскрыл свою позицию по окончанию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине мог бы быть предотвращен, если бы президенты США и Украины были более компетентными. Он также сообщил о своем «психологическом дедлайне» для прекращения огня, добавив, что в случае затягивания переговоров США введут новые санкции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине никогда не следовало начинать. Отвечая на вопрос о дедлайне для России, который он якобы поставил Владимиру Путину, Трамп подчеркнул, что если бы американский и украинский президенты были компетентными, конфликт мог бы быть предотвращен. Трансляцию вел C-SPAN.

«Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен. Я не знаю, компетентен ли он. У нас была тяжелая встреча с этим парнем здесь. Он просто продолжал просить все больше и больше», — сказал Трамп.

Он также отметил, что у него был «психологический дедлайн» для прекращения огня, но не уточнил, о каком сроке идет речь.

Психологический дедлайн

Трамп использовал понятие «психологический дедлайн», намекая на то, что для него лично и для его команды настало время требовать от Москвы конкретных шагов по мирному завершению боевых действий. При этом детальные условия или конкретные сроки он не привел.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал президент Трамп в конце марта.

По его словам, в случае дальнейшего затягивания переговорного процесса или нарушений режима прекращения огня на Украине, США введут новые санкционные меры против России. Однако в Белом доме, по данным FT, признали, что перемирия на Украине к Пасхе не будет.

«Внешнее управление — один из вариантов»: Путин предложил новый план для Украины Владимир Путин предложил обсудить введение временного международного управления на Украине... 29 марта 00:02

Впервые про «психологический дедлайн» и санкции Трамп заявил после предложенной президентом Путиным инициативы временного управления на Украине под эгидой ООН.

27 марта во время визита в Мурманск Путин предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его словам, это позволило бы провести на Украине «демократические выборы», чтобы привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Затем уже с этими властями можно начинать мирные переговоры и подписывать «легитимные документы», которые будут «признаны во всем мире и будут надежными и стабильными». Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на Украине уже есть легитимное правительство, и призвал его уважать.​

В ответ на эту инициативу Трамп выразил сомнение в искренности намерений Путина и подчеркнул, что его «психологический дедлайн» связан с уверенностью в том, что Путин стремится к миру, несмотря на продолжающиеся военные действия.

Угрозы санкций

Трамп не скрывает своей решительности и в своем заявлении коснулся также вопроса санкций. Он подчеркнул, что если Россия не выполнит свои обязательства по прекращению огня, США будут вынуждены ввести дополнительные экономические меры.

В частности, Трамп заявил о возможности применения вторичных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть, что может существенно снизить доходы России. Такие меры, по его мнению, станут очередным инструментом давления, направленным на скорейшее завершение боевых действий.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз подчеркивал, что считает санкции недостаточно эффективным инструментом и намерен использовать их гораздо меньше. В марте Reuters сообщил, что администрация президента США разрабатывает план по смягчению санкций против России.