Трамп заявил, что установил Путину «дедлайн» по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что установил российскому лидеру Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине. Трансляцию его общения с представителями прессы вел телеканал C-SPAN.

«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента России Владимира] Путина», — заявил Трамп.

Каких-либо подробностей по сроку он не привел.

До этого Трамп уже заявлял, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», а глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Глава Белого дома добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Ранее сенатор США от Демократической партии Тим Кейн заявил, что Вашингтон хотел бы завершения конфликта на Украине «на справедливых условиях».