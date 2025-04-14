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Трамп заявил, что установил Путину «дедлайн» по прекращению огня на Украине

Трамп поставил России дедлайн по вопросу прекращения огня на Украине
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что установил российскому лидеру Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине. Трансляцию его общения с представителями прессы вел телеканал C-SPAN.

«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента России Владимира] Путина», — заявил Трамп.

Каких-либо подробностей по сроку он не привел.

До этого Трамп уже заявлял, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», а глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Глава Белого дома добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Ранее сенатор США от Демократической партии Тим Кейн заявил, что Вашингтон хотел бы завершения конфликта на Украине «на справедливых условиях».

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