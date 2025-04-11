«Экстренное событие». Зачем Уиткофф вновь прилетел в Россию

11 апреля в Петербурге приземлился самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Позже информацию об этом неожиданном визите подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос о возможной встрече американца с Путиным он не дал однозначного ответа. С какой целью прилетел Уиткофф на этот раз и почему именно он пользуется доверием в Вашингтоне и Москве — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге утром 11 апреля приземлился самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Ранее портал Axios сообщил, что Уиткофф намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Позже информацию о приезде Уиткоффа подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков:

«Спецпосланник президента США Уиткофф прилетел в Россию. Мы проинформируем, если в графике Путина появится встреча с Уиткоффом».

Песков добавил, что ситуация в переговорах России и Украины стремительно развивается и важно отслеживать в этом вопросе все, что касается Москвы.

Неожиданный прилет Уиткоффа в Петербург стал его третьим визитом в Россию на фоне процесса мирного урегулирования на Украине. Первый раз Уиткофф посетил Россию 12 февраля, когда состоялся обмен россиянина Александра Винника на американца Марка Фогеля. Спустя месяц Уиткофф вновь прилетел в Россию и встретился с Путиным.

Неожиданный приезд

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова в беседе с «Газетой.Ru» назвала неожиданный визит экстренным событием:

«Приезд Уиткоффа выглядит как действительно экстренное событие. Встретится ли он с Путиным, это еще только предположение. Однако российский лидер также отправился в Петербург, куда прибывает и американский спецпосланник, и это едва ли совпадение».

По мнению Гафаровой, в ходе возможной встречи Уиткоффа и Путина могут обсуждаться две главные темы — перемирие на Украине и переговоры по иранской проблеме .

«Большинство СМИ считают, что Трамп зол на то, что Россия тянет с перемирием, поэтому отправил своего представителя, видимо, за четким ответом. При этом Уиткофф глубоко вовлечен в переговоры с иранской стороной и в субботу, возможно, проведет даже личную встречу с кем-то из высокопоставленных лидеров ИРИ. И контакты с Россией по поводу Ирана тоже крайне важны», — добавила политолог.

В свою очередь программный директор клуба «Валдай», политолог-международник Тимофей Бордачев заявил «Газете.Ru», что Уиткофф вновь прибыл в Россию, потому что ранее договориться не получилось и понадобилась новая встреча.

«Сейчас у нас есть официальные представители с российской и американской стороны, которые встречаются на относительно регулярной основе. Однако есть и вот такой способ коммуникации на более высоком уровне. Он мог понадобиться, потому что раньше договориться не получилось», — сказал политолог.

Он отметил, что при Байдене российско-американские отношения пришли к плохому результату, и значит, надо менять не только подходы американцев, но и, возможно, сам переговорный процесс, его организацию. По мнению Бордачева, любые переговоры должны быть адаптивными.

Почему именно Уиткофф?

Стивен Уиткофф является давним приятелем Трампа, его партнером по гольфу и ключевым игроком в усилиях администрации республиканцев по прекращению войны в секторе Газа.

Уиткофф начинал как юрист, а затем основал собственную компанию по недвижимости и инвестициям. Он играл менее заметную роль во время первого срока Трампа, работая в совете попечителей Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Первая встреча Уиткоффа и Трампа произошла в 1980-х, когда он работал в юридической фирме по недвижимости, занимающейся сделкой для Трампа. По рассказам самого Уиткоффа, несколько лет спустя он столкнулся с Трампом в гастрономе. У будущего американского президента не было с собой денег, и он попросил заказать ему сэндвич с ветчиной и швейцарским сыром. Спустя годы, когда они снова встретились, Трамп вспомнил о сэндвиче, и они подружились.

Именно Уиткофф был на поле для гольфа с Трампом в Уэст-Палм-Бич в сентябре прошлого года во время второго покушения на жизнь Трампа.

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Впервые Уиткофф приехал в Москву на переговоры, которые привели к обмену американца Марка Фогеля на россиянина Александра Винника. По словам специального представителя Трампа по Украине и России Кита Келлога, Уиткофф установил доверительные отношения со своим российским собеседником Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций.

Политолог Тимофей Бордачев уверен, что только Уиткоффу Трамп может доверить такую важную миссию, как переговоры с Москвой:

«Американский президент ему действительно доверяет. Уиткофф уже показал себя как хороший переговорщик, и Трамп уверен, что он не слажает, не предаст и не станет работать против самого Трампа».

Такой же точки зрения придерживается и политолог Анастасия Гафарова:

«Уиткофф — это доверенное лицо Трампа. Совместная игра в гольф, для Трампа, как известно, значит намного больше, чем, скажем, для других политиков. И это действительно компетентная фигура, хороший переговорщик. Другое дело, что в текущей ситуации клубок противоречий такой сильный, что волей нескольких людей его не распутать».