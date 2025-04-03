«Единственный путь»: Зеленский допустил компромисс по территориям

Владимир Зеленский заявил, что перемирие может быть заключено «уже в ближайшие недели или месяцы». Также он отметил готовность Украины пойти на «компромисс» по вопросу перешедших России территорий. Он отказался признавать земли российскими, но допустил, что их «возвращение» может произойти «со временем дипломатическим путем». РФ от любых территориальных уступок отказывается.

Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед предпринимателями Черниговской области допустил, что Киев согласится на компромисс по территориям, которые сейчас подконтрольны России. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

Глава государства заявил, что Украина не признает земли российскими, но согласится на их возвращение «со временем дипломатическим путем».

«Если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — заявил политик, подчеркнув, что конфликт «не может продолжаться вечно».

О каких именно «некоторых территориях» идет речь, он не уточнил. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума в 2022 году.

Двумя неделями ранее Зеленский называл вопрос утраченных территорий «одним из чувствительных и сложных», а признание их российскими – «красной линией» для Киева.

«Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем», — сказал он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом 19 марта.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже подчеркивал, что Украина не намерена признавать потерю территорий, если того потребуют США ради мирного урегулирования. При этом возможно «вести разговор про мирный план, который будет включать пошаговость». Что подразумевается под «пошаговостью», Шмыгаль не уточнял.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил любые территориальные уступки Украине. «Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании СССР», – подчеркнул он. По словам министра, в состав Украинской ССР включили «огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди строили, основывали города, строили заводы».

В ноябре 2024 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев согласен довольствоваться выходом на границы Украины 2022 года, а не 1991-го, чтобы начать переговоры. «Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — подчеркнул он. При этом Россия «не демонстрирует такой готовности и продолжает эскалацию», утверждал тогда Ермак.

«Вопрос в давлении на русских»

В четверг, 3 апреля, Зеленский также заявил, что полное перемирие с Россией возможно в ближайшие недели или месяцы .

«На сегодняшний день, безусловно, у американцев и европейцев есть свои интересы, но в вопросе о как можно скорейшем прекращении огня мы все объединимся», – отметил президент Украины.

«Вопрос только в давлении на русских, чтобы дойти до этого. Я думаю, что это возможно сделать максимально в ближайшие недели или месяцы. Да, может быть по-разному. Иногда все в один момент происходит», – добавил он.

Зеленский также указал, что, по его мнению, «горячей фазой» будет полное прекращение огня.

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что РФ и Украина активно сотрудничают с американскими властями в вопросе урегулирования конфликта. Он призвал срочно принять меры для прекращения огня, а завершение боевых действий назвал «вопросом человечности»

О том, что боевые действия на Украине приближаются к этапу прекращения огня, заявлял и специальный представитель американского лидера Кит Келлог.

Сильная армия

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что не планирует сокращать армию после завершения вооруженного конфликта, а сильная армия является приоритетом для украинцев.

«Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это «красные линии» – никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии относительно количества, которое есть сегодня», – отметил он.

По словам Зеленского, сейчас Вооруженные силы Украины в три раза масштабнее, чем были на 24 февраля 2022 года.

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«Армия, которая может только модернизироваться. Вот какие изменения могут быть после окончания войны. Укомплектование увеличить, модернизироваться», – цитирует политика Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В феврале 2022 года численность ВСУ составляла 261 тыс. человек. К осени 2023 года она увеличилась до более чем 800 тыс., всего в секторе безопасности и обороны служил 1 млн человек. В январе 2025-го на пресс-конференции в Варшаве Зеленский сообщил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. солдат и офицеров. Кроме того, «30 млн и даже немного больше работают на ВСУ».