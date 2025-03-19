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Зеленский сделал заявление об отказе от территорий

Зеленский: Украина не пойдет на отказ от территорий
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не намерена идти на отказ от территорий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции.

«Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем», — утверждает он.

По словам Зеленского, Украине в нынешних условиях необходимо сохранить суверенитет страны.

17 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева. Она отказалась раскрывать «с этой трибуны» подробности, так как, по ее словам, будет неразумно и забегать вперед перед разговором президента США Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский призвал США не идти навстречу России в вопросе перемирия.

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