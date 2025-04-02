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Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня

Келлог: Россия и Украина находятся на грани прекращения огня
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Siavosh Hosseini/Global Look Press

Боевые действия на Украине приближаются к этапу прекращения огня, однако для этого Киеву и Москве необходимо достичь взаимных договоренностей. Об этом заявил специальный представитель администрации Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News.

По его словам, американский президент выражает разочарование действиями обеих сторон конфликта, но Вашингтон продолжит прилагать усилия для достижения полноценного и устойчивого перемирия.

Келлог подчеркнул, что США намерены получить от России и Украины четкие списки условий, которые позволят установить всеобъемлющее прекращение огня сроком на 30 дней. Это, по мнению представителя Белого дома, станет критическим шагом для перехода к дальнейшим переговорам. Он также отметил, что Дональд Трамп остается предельно сфокусирован на продвижении мирного урегулирования и рассматривает диалог как ключевой инструмент деэскалации.

1 апреля замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия пока не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов Киеву о прекращении войны.

Ранее сообщалось, что в США согласились поддерживать Украину даже после завершения конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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