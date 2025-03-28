«Статус колонии или резервации». Чем для Киева обернется сделка по недрам с США

Соединенные Штаты передали Украине новый проект сделки по недрам, но на Украине уже выразили возмущение новыми условиями, которые выдвинула американская сторона. Соглашение может поставить Киев в полную зависимость от Вашингтона. Превратится ли Украина в колонию США и какие варианты есть у Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон передал Киеву новый проект сделки по недрам, который гораздо шире предыдущего варианта. Новый документ охватывает все полезные ископаемые, включая нефть и газ. При этом никаких гарантий безопасности для Украины в договоре нет.

«Первый документ был соглашением на четыре страницы. Мы воспользовались временным промежутком для подготовки полного соглашения. Я уверен, что оно будет подписано вскоре», — сказал Скотт Бессент.

Возмутительные условия

Многих чиновников в Киеве возмутили условия американской стороны. Так, депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что этот документ составлен не в пользу Украины:

«Сразу говорю, это не финальный документ. Я надеюсь, что украинская сторона потребует и добьется значительных изменений по нему. Но текст, который я видел, это прям ужас. Все 18 разделов ... это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу».

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Во время выступления в Раде Железняк рассказал, что во главе проекта по американской версии должны будут стоять пять человек, трое из них со стороны США с правом вето. Соглашение будет распространяться на все существующие месторождения и на возможные будущие разработки по всей территории Украины.

Кроме того, данное соглашение должно быть бессрочным, доход будет сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Со своей стороны,

Штаты не будут дополнительно поддерживать Киев и не будут предоставлять никаких гарантий безопасности. При этом США могут запретить Украине продавать ресурсы другим странам.

Железняк добавил, что текст может быть изменен. В противном случае он не представляет, как украинский парламент может ратифицировать подобное соглашение. По мнению депутата, ссора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского повлияла на ужесточение условий.

«Они [США] прям как по классике переговоров сразу подняли ставки до небес. Очень надеюсь, что наши... очень сильно изменят [текст соглашения]. Здесь желаю искренне удачи и терпения. Как минимум, иначе я не вижу ни единого шанса его ратифицировать в Раде», — сказал Железняк.

«Пистолет к голове Зеленского»

Агентство Bloomberg, со ссылкой на проект документа, пишет, что Штаты стремятся взять под контроль все крупные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине. По мнению Bloomberg, это буквально подорвет заявку Киева на членство в Европейском союзе.

«Администрация Трампа требует «права первой оферты» на инвестиции во все инфраструктурные и природные ресурсы в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной. США получат огромные полномочия по контролю над инвестициями в такие проекты, как автомобильные и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добыча критически важных полезных ископаемых», — говорится в материале агентства.

По мнению журналистов Bloomberg, подписание подобного соглашения будет означать, что администрация Трампа заставит Украину оплатить всю военную и экономическую поддержку, оказанную США с начала конфликта.

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Британская газета The Telegraph пишет, что президент Трамп хочет превратить Украину в ресурсную провинцию для промышленности США:

«Дональд Трамп приставил к голове Владимира Зеленского пистолет, потребовав гигантских репарационных выплат и выдвинув претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также почти на все ее металлы и значительную часть инфраструктуры».

При подписании соглашения США получат фактически все рычаги воздействия на ключевые экономические процессы Украины, подтвердил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. При этом, по его мнению, полный контроль над всеми инвестициями в стране Штаты, скорее всего, не получат, так как остаются и другие источники вложений, например, от ЕС, международных организаций и частных инвесторов.

«С точки зрения рентабельности Украина остается привлекательной страной, поскольку обладает крупными запасами полезных ископаемых, включая нефть, газ, уголь и редкоземельные металлы. Контроль над частью доходов от добычи полезных ископаемых позволит США получать стабильный денежный поток, тем самым окупая свои вложенные деньги. Но стоит отметить, что для добычи редкоземельных металлов, например, в свою очередь тоже нужны огромные инвестиции в добывающую отрасль, так как это очень трудоемкий и технологически сложный процесс», — сказал Щербаков.

Статус колонии

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что подписание и ратификация данного соглашения полностью поменяет статус Украины. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Это будет статус колонии или резервации. Я бы вовсе предложил, если они ратифицируют этот вопрос на уровне парламента, внести изменения в первую статью конституции, которая говорит, что Украина является суверенным, демократическим, правовым, социальным государством. Нужно это заменить на то, что Украина — закрытое акционерное общество, в котором большинство принадлежит американцам»,

— сказал Олейник.

Он отметил, что с каждым разом сделка становится все жестче и жестче. Если раньше говорили об ископаемых, то сегодня уже речь заходит о портах, железных дорогах, шахтах и электростанциях. Олейник считает, что «аппетит американцев приходит во время еды».

«Сейчас Зеленский ведет себя с Соединенными Штатами как кролик перед удавом, потому что он думает не об Украине, а о собственной шкуре. Он мог бы сказать американцам, чтобы они поумерили свои аппетиты, но он боится. Это еще раз говорит о том, что Зеленский не только предал, но и продал Украину», — заявил бывший депутат Рады.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Анатольевич Безпалько сказал «Газете.Ru», что Киев и так находится в очень большой зависимости от США, хотя эта зависимость несколько раздута в средствах массовой информации.

«Однако подписание соглашения подобного рода, официальная ратификация, утверждение парламентом и так далее будет означать официальную колониальную зависимость Украины от США. Такие соглашения подписываются с государствами, у которых нет независимости и которые находятся в колониальной зависимости от своих метрополий. В некотором смысле это движение истории назад. Подобное предложение хорошо укладывается в обычную колониальную политику. Зарабатывать можно даже на продаже населению питьевой воды», — заявил эксперт.

Есть ли у Зеленского выход?

Газета Financial Times пишет, что соглашение по ценным ископаемым Украины вряд ли будет подписано между Киевом и Вашингтоном на следующей неделе.

Источники издания назвали условия сделки «грабежом» и несправедливыми по отношению к Киеву и добавили, что офис президента Украины продолжает изучать предложенные условия, чтобы выработать встречные предложения президенту США.

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Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отмечает, что в парламенте Украины многие выступают категорически против подобных соглашений и понимают, что вся эта ситуация ставит их в тупик:

«Если парламентарии проголосуют «за», то им будет вынесен смертный приговор от украинского народа. А если они не проголосуют и выставят «красную карточку» Трампу, то их будут преследовать за коррупцию. Любопытно, как они соберутся и что сделают. У них была традиция в подобных случаях — умыть руки, то есть приболеть и не голосовать. Сейчас это чревато очень опасными последствиями».

Олейник напомнил, что Зеленский и так многое что «наобещал Великобритании, и Франции, которые захотели приложить руки к электростанциям и добыче урана на Украине».

Теперь же Зеленский, по словам экс-депутата Рады, фактически продает уже проданное.

«Казалось бы, нет ничего проще, чем, будучи президентом Украины, выйти на прямые переговоры с Россией. Все равно ты теряешь 4–5 областей, но Россия точно не потребовала бы таких условий, да еще бы социально помогла. Зеленский загнал себя в угол. Сейчас единственное, что может спасти украинский народ, — это капитуляция», — заключил Олейник.