«Это катастрофа»: что говорят на Западе об отмене санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время встречи в Париже, 27 марта 2025 года

Макрон: участники саммита в Париже отказались от снятия с России санкций

Европейские страны не намерены ослаблять санкции против России даже в свете договоренностей по Черноморской инициативе. Об этом заявили лидеры Франции, Британии и ФРГ, а также ряд политиков Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отмену санкций против РФ на данном этапе с «катастрофой для дипломатии». При этом в США возможность ослабления санкций (впрочем, как и усиления) рассматривают. Но, как признают в Вашингтоне, участие европейцев в этом процессе необходимо.

В Париже прошла встреча западных лидеров, входящих в так называемую «коалицию желающих» — группу стран, разрабатывающих планы военной помощи Украине. На саммите, помимо прочего, обсуждалась возможность ослабления экономических санкций против России, последовательно вводимых ЕС после начала военной операции.

Ранее Москва назвала условием своего согласия на прекращение огня на Черном море снятие санкций с российского сельхозэкспорта.

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В США заявили, что рассмотрят такую возможность. При этом европейские лидеры подчеркивают, что с их стороны санкции останутся в силе и, возможно, даже будут усилены.

«Сейчас не время для отмены санкций. Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США по привлечению России к столу переговоров путем дальнейшего давления»,

— заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с британским коллегой, пишет Sky News. По его словам, «время для снятия санкций еще не пришло» и «их отмена невозможна до установления мира». Он отметил, что страны «коалиции желающих» будут «сохранять экономическое давление на [российский] теневой флот и некоторые промышленные мощности».

«Нет смысла снимать санкции, пока не восстановлен мир. А до этого, увы, еще далеко», — добавил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена антироссийских санкций станет «катастрофой для дипломатии» . Он назвал ограничения «одним из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам».

«Что еще есть, кроме санкций? Если они будут ослаблены и Россия нарушит соглашение, процесс их возвращения будет невероятно медленным и сложным. И к тому времени многие просто перестанут верить, что санкции действительно работают», — заявил президент Украины.

Sky News отмечает, что европейские политики высказались после того, как США анонсировали работу над снятием некоторых санкций с России.

Об этом же пишет и Bloomberg: «Решимость Европы сохранить санкции против России может стать серьезным поводом для напряженности в отношениях с США, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта на Украине».

О чем договорились Россия и США

После длительных переговоров представителей России и США в Эр-Рияде стороны пришли к соглашению, в рамках которого гарантируется обеспечение безопасности судоходства в Черном море, «неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях».

Чтобы договоренность вступила в силу, Россия выдвинула условие — снятие санкций с российских финансовых организаций и кораблей, задействованных в международной торговле продовольствием, подключение «Россельхозбанка» к системе платежей SWIFT, а также отмена запрета на поставки в РФ сельхозтехники.

Американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News уточнил, что подключение российских банков к SWIFT будет зависеть от действий России:

«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах».

Глава Госдепартамента США Марко Рубио в свою очередь заявил, что перечень условий, выдвинутых Россией, включает снятие и европейских санкций :

«Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу».

В Евросоюзе возможность ослабления рестрикций категорически отвергли. Представитель Европейской комиссии по иностранным делам Анита Хиппер назвала условием для отмены санкций «безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины».

Американское издание Responsible Statecraft полагает, что такая позиция — «часть европейской стратегии, направленной на препятствование прогрессу в американо-российских переговорах по прекращению войны».

Отметим, что штаб-квартира системы межбанковских платежей SWIFT находится в Бельгии, то есть в европейской юрисдикции. Кроме того, для снятия или смягчения санкций необходимо единогласное решение всех государств – членов ЕС. Публично российско-американское соглашение по Черному морю поддержала лишь Венгрия. Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил уверенность, что договоренности РФ и США «окажут большое влияние на поведение Европы». Главным итогом санкционной политики ЕС он назвал «сильно снизившуюся европейскую конкурентоспособность».