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На Украине считают, что Зеленский опять уйдет от подписания договора с США

FT: соглашение по ресурсам Украины вряд ли будет подписано на следующей неделе
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Соглашение по ценным ископаемым Украины вряд ли будет подписано между Киевом и Вашингтоном на следующей неделе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на три высокопоставленных источника в Киеве.

Источники издания назвали условия сделки «грабежом» и несправедливыми по отношению к Киеву, а также добавили, что офис президента Украины продолжает изучать предложенные условия для того, чтобы выработать встречные предложения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа, выяснило, что США стремятся взять под контроль все крупные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине.

При этом в документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины, однако украинские депутаты надеются, что документ доработают. В противном случае Киев вряд ли согласится на подобные условия и уж точно откажется от ратификации соглашения, заявили в Верховной раде.

Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по недрам Украины.

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