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Политика

Силы ПВО России за ночь сбили девять украинских беспилотников. Военная операция, день 1127-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1127-й день
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Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников: пять над Белгородской областью, два над Курской, два над акваторией Черного моря. ВСУ заминировали лесной массив у Гуева Курской области, из-за чего сами же не смогли отступить в Сумскую область. Президент США Дональд Трамп уверен, что проблему мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Черном море можно урегулировать. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:29

Россия хочет мира, но добивается лучших условий сделки, сказал Трамп в эфире Newsmax:

«Думаю, Россия хочет, чтобы это [конфликт] закончилось, хотя, возможно, они тянут время».

09:20

⚡️В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.

09:11

❗️Украинская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не согласна на снятие санкций с России как условие прекращения огня в Черном море, выяснило агентство Associated Press.

09:08

Если Украина в ходе мирного процесса не добьется приемлемых для себя условий, то ее военным придется сражаться голыми руками, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате.

09:03

09:01

Зеленский объяснил свою перепалку с Трампом тем, что защищал достоинство Украины:

«Но в тот момент было ощущение, что мы не союзники, или не занимаем позицию союзника. И это вопрос украинского достоинства. В том разговоре я защищал достоинство Украины».

08:56

Проблему мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Черном море можно урегулировать, уверен президент США Дональд Трамп.

08:44

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Time заявил, что не верит в вынужденный мир для Украины, однако не исключил его полностью:

«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнерами, то Украина впадет в депрессию... Я не верю, что так будет».

08:33

Ночью в Крыму объявляли воздушную опасность.

08:21

08:13

ВСУ атаковали поселок Политотдельский Белгородского района, пострадала женщина, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:07

ВСУ заминировали лесной массив у Гуева Курской области, из-за чего не смогли отступить в Сумскую область, выяснил ТАСС.

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников: пять над Белгородской областью, два над Курской, два над акваторией Черного моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1127-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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