Силы ПВО России за ночь сбили девять украинских беспилотников. Военная операция, день 1127-й

Россия хочет мира, но добивается лучших условий сделки, сказал Трамп в эфире Newsmax:
«Думаю, Россия хочет, чтобы это [конфликт] закончилось, хотя, возможно, они тянут время».
❗️Украинская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не согласна на снятие санкций с России как условие прекращения огня в Черном море, выяснило агентство Associated Press.
Если Украина в ходе мирного процесса не добьется приемлемых для себя условий, то ее военным придется сражаться голыми руками, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате.
Зеленский объяснил свою перепалку с Трампом тем, что защищал достоинство Украины:
«Но в тот момент было ощущение, что мы не союзники, или не занимаем позицию союзника. И это вопрос украинского достоинства. В том разговоре я защищал достоинство Украины».
Проблему мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Черном море можно урегулировать, уверен президент США Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Time заявил, что не верит в вынужденный мир для Украины, однако не исключил его полностью:
«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнерами, то Украина впадет в депрессию... Я не верю, что так будет».
ВСУ атаковали поселок Политотдельский Белгородского района, пострадала женщина, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ заминировали лесной массив у Гуева Курской области, из-за чего не смогли отступить в Сумскую область, выяснил ТАСС.
⚡️В Минобороны рассказали, что средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников: пять над Белгородской областью, два над Курской, два над акваторией Черного моря.