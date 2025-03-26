Силы ПВО России за ночь сбили девять украинских беспилотников. Военная операция, день 1127-й

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Time заявил, что не верит в вынужденный мир для Украины, однако не исключил его полностью:

«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнерами, то Украина впадет в депрессию... Я не верю, что так будет».