«Все для срыва договоренностей»: Москва обвинила Киев в атаках энергообъектов во время моратория

Минобороны: Киев делает все для срыва договоренностей РФ и США

Украина целенаправленно нарушает договоренности по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, достигнутые в Эр-Рияде 24 марта, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие два дня ВСУ предприняли три попытки ударов по целям в Крыму, Брянской и Курской областях, одну из атак удалось отбить. Удары последовали уже после публикации моратория на атаки энергообъектов.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей, ВСУ продолжили нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство перечисляет три объекта атак.

Первый удар беспилотников был осуществлен в Курской области днем 25 марта. Пострадал энергообъект «Курскэнерго». От полученных повреждений «произошло каскадное отключение ряда подстанций», без электроснабжения остались более четырех тысяч человек в Хомутовском районе.

Второй удар был отбит в ночь на 26 марта у побережья Крыма , в районе мыса Тарханкут. Там дежурные средства ПВО уничтожили два украинских ударных дрона, нацеленных на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Третий налет беспилотников случился ранним утром того же дня в Брянской области , под удар попал объект филиала «Брянскэнерго». Произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без света остались потребители в Комаричском районе.

Киев «делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», заявили в Минобороны РФ.

Аналогичное мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «попытки нанесения ударов были на этих днях, они хорошо известны», что в очередной раз подчеркивает «недоговороспособность Киева».

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Несогласие в датах

По заявлению российской стороны, мораторий на удары начал действовать 18 марта сроком на 30 дней и по взаимной договоренности может быть продлен. В случае нарушения договоренности одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по ее соблюдению.

В перечень объектов, подпадающих под действие моратория вошли:

— нефтеперерабатывающие предприятия;

— нефте- газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

— вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

— атомные электростанции;

— дамбы гидроэлектростанций.

Названные Кремлем сроки вызвали большое неудовольствие со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Москва «пытается извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир».

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В его интерпретации мораторий на удары по объектам энергетики начал действовать 25 марта , в день, когда о соответствующем соглашении объявили в Белом доме. В Кремле же считают датой начала «тишины» 18 марта , то есть день, когда президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов.

Уязвимы обе стороны, Украина — больше

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, боевые действия выявили уязвимость объектов энергетической инфраструктуры обеих сторон, но Украины — в существенно большей степени.

Говоря о положении дел в России, он отмечает, что организовать эффективное прикрытие всех объектов топливно-энергетического комплекса и энергосистемы страны трудно, тем более когда они размещены на огромной территории. При этом значительная часть оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях — импортного происхождения, и его восстановление в разумные сроки проблематично из-за санкций.

Но положение Украины значительно хуже: ее энергосистема практически выведена из строя, а восстановительные работы при повторных бомбардировках весьма неэффективны.

«При продолжении ударов средств воздушного нападения ВКС и ВМФ РФ весьма недалек тот момент, когда на Украине просто погаснет последняя лампочка», — отметил эксперт.

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В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко в комментарии для издания «Военное дело» выразил убеждение, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре будет использован Украиной для провокаций, цель которых — показать, что во всем виновата Россия.

«Украина стреляет, рано или поздно по ней стреляют в ответ, а Киев начинает кричать, что русские огонь не прекратили. С мораторием на удары по энергообъектам будет тоже самое», — сказал Ищенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает придерживаться ранее достигнутых договоренностей и не наносит удары по энергетическим объектам Украины.