«Погаснет последняя лампочка». Будет ли Киев соблюдать мораторий на удары?

Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. Кому выгоден это мораторий, как он будет работать и будут ли стороны в будущем соблюдать оговоренные запреты — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В перечень объектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергетической системе, с российской и украинской сторон вошли: нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

По заявлению Москвы, мораторий действует 30 дней — с 18 марта 2025 года — и может быть продлен по взаимной договоренности.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — уточнили в Кремле.

Как будет работать?

Дело в том, что организовать эффективное зенитное ракетное и истребительное авиационное прикрытие всех объектов топливно-энергетического комплекса и энергосистемы страны весьма и весьма трудно, тем более если они размещены на огромной территории. К тому же объем вооружения и военной техники противовоздушной обороны, находящийся в распоряжении ВКС РФ, тоже далеко не безграничен, и в этой сфере есть весьма жесткие ресурсные ограничения (в том числе и по обученному личному составу).

Кроме того, значительная часть оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях — импортного происхождения, и его закупки подпадают под ранее введенные санкции.

Таким образом, продолжение ударов по объектам ТЭК и энергосистемы страны могут в самое короткое время привести к весьма и весьма негативным последствиям, а восстановление разрушенной инфраструктуры потребует и значительного времени, и самых существенных капиталовложений.

Снятие санкций и запрет на удары: Кремль раскрыл договоренности с США и условия их вступления в силу Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам... 26 марта 00:02

Всегда может найтись несколько объектов, поражение которых приведет к эффекту домино в функционировании целых комплексов и систем.

Все вышесказанное в равной степени относится и к украинской стороне, энергосистема которой и так практически чуть ли не в полном объеме выведена из строя. Какие-либо восстановительные работы весьма неэффективны при повторных бомбардировках.

И при продолжении ударов средств воздушного нападения ВКС и ВМФ РФ весьма недалек тот момент, когда на Украине просто погаснет последняя лампочка.

К этому следует добавить, что оборудование подстанций, трансформаторы и распределители — крайне дефицитная аппаратура. Очередь на те же мощные трансформаторы в Европе расписана на несколько лет вперед. И поэтому в короткие сроки пораженные объекты восстановить по определению невозможно.

Что касается возможного нарушения моратория любой из сторон, то возобновление ударов, тем более массированных, весьма невыгодно и Москве, и Киеву. Так что, скорее всего, мораторий будет соблюдаться.

И, наконец, удары по энергообъектам, да еще в таких масштабах и на такой обширной территории — без сомнения, новое слово в ведении вооруженной борьбы. Можно сказать, что само понятие тыла как термина в ходе СВО сведено к нулю. Ранее с подобными явлениями в ходе войн и конфликтов просто не сталкивались. И в будущем полученный опыт — пока по большей части негативный — надо непременно учитывать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).