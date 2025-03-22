«Был по-настоящему тронут»: в США рассказали, что Путин подарил Трампу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что российский лидер Владимир Путин во время встречи в Москве попросил его передать Дональду Трампу портрет. По словам Уиткоффа, президент РФ заказал его у «ведущего российского художника». Глава администрации США был «по-настоящему тронут» таким жестом. Российские власти официально не сообщали о каких-либо подарках. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал подробности своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла 13 марта в Москве.

По словам Уиткоффа, президент РФ передал Дональду Трампу его портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Спецпосланник отметил, что Путин попросил его отвезти портрет республиканцу, что Уиткофф и сделал.

«Знаете, все перешло в личную плоскость <...> Он [Трамп] был по-настоящему тронут», — добавил спецпосланник американского лидера.

Российские власти официально не сообщали о каких-либо подарках главе администрации США.

Бесценное произведение искусства

Художник и академик Российской академии художеств Никас Сафронов в беседе с aif.ru заявил, что подаренная американскому президенту картина — бесценное произведение искусства. При этом Сафронов также уточнил, что авторы, как правило, не комментируют свои работы и не раскрывают, для кого они были созданы.

«Вообще мы свои заказы никогда не комментируем, но могу сказать одно. В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — подчеркнул художник.

Сафронов заявил, что готов прокомментировать ситуацию по-другому, если кто-то раскроет авторство.

Путин молился за Трампа

По словам Уиткоффа, во время встречи Путин также рассказал ему, что переживал за Трампа после того, как на республиканца совершили покушение во время предвыборной кампании.

«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Дональд Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — заявил спецпосланник президента США.

Эту информацию власти РФ также никак не комментировали.

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Уиткофф раскрыл и другие детали своей встречи с российским президентом. В частности, он рассказал, что Путин получил от Трампа сигнал о желании американского лидера возобновить отношения. По словам спецпосланника президента США, встреча Путина и Трампа может состоятся уже в ближайшие месяцы .

Он также коснулся темы урегулирования украинского конфликта, заявив, что один из центральных вопросов этого процесса — статус регионов, которые вошли в состав России. По его словам, признание этих территорий международным сообществом, в том числе Украиной, имеет ключевое значение. Уиткофф отметил, что диалог по этой теме с РФ проходит «позитивно».

Кроме этого, спецпосланник Трампа прокомментировал условия, которые выдвинула Москва для прекращения огня на Украине. Он не раскрыл, в чем именно они заключаются, но заявил, что «это сложное дело».

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24 марта Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Российскую делегацию на встрече возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По словам Уиткоффа, на переговорах планируется обсудить детали соглашений, которые были достигнуты во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.