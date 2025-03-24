Трамп остался недоволен своим портретом в галерее портретов президентов США

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал свой портрет кисти художницы Сары Бордман, выставленный в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо.

По его словам, никто не любит плохие снимки или «неказистые портреты самого себя».

«Однако то (изображение. — прим. ред.), что было выставлено губернатором в капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал Трамп.

Он выразил мнение, что Бордман «вероятно, лишилась своего таланта с возрастом».

22 марта спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп получил портрет в подарок от российского лидера. По его словам, работа была заказана президентом РФ Владимиром Путиным у «ведущего российского художника». Уиткофф отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

До этого Трамп высмеял своего предшественника на посту президента Джо Байдена, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем. На картинке изображена стена с тремя фотоснимками. На первом запечатлен официальный портрет Трампа во время первого президентского срока, на третьем — его фотография перед вступлением в должность во второй раз. Между фотографиями Трампа расположилась фотография машинки, которая выводит подпись Байдена на бумаге. Это отсылка на утверждения команды Трампа, что многие документы за подписью бывшего президента США были заверены машинкой для проставления автографов.

Ранее художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу.